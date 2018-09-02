5 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иван Ургант впал в детство: «Я в школу». Мария Порошина похвасталась стройной фигурой. Глафира Тарханова напугала подписчиков порезом на лице: «Производственная травма. Партнер-маньяк...». А Любовь Толкалина — похвасталась подарком: «Когда сбывается мечта... Подарок от любимого. Книга Константина Коровина "моя жизнь" Господи боже, как я мечтала».

Алексей Ягудин показал подросших дочерей: «Че, проблемы????? Решаем бытовые, финансовые проблемы и не только. Маленькие, но очень крутые ягудинки».

Игорь Николаев показал на фото, чем будет занят ближайшие три дня, и на фидео — чем займется после: