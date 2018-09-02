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5 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ивана Урганта

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Иван Ургант впал в детство: «Я в школу». Мария Порошина похвасталась стройной фигурой. Глафира Тарханова напугала подписчиков порезом на лице: «Производственная травма. Партнер-маньяк...». А Любовь Толкалина — похвасталась подарком: «Когда сбывается мечта... Подарок от любимого. Книга Константина Коровина "моя жизнь" Господи боже, как я мечтала».

Алексей Ягудин показал подросших дочерей: «Че, проблемы????? Решаем бытовые, финансовые проблемы и не только. Маленькие, но очень крутые ягудинки».

Игорь Николаев показал на фото, чем будет занят ближайшие три дня, и на фидео — чем займется после:

Ольга Слуцкер отдыхает с друзьями:

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Есть места Силы в которые надо обязательно возвращаться. Валаамский архипелаг , 50 островов,север Ладожского озера. На самом большом острове находится Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Уже 10 лет я приезжаю сюда ежегодно на исходе лета. Суровая северная природа необыкновенно красива . Она спокойно и величественно ждёт ,когда после короткого лета наступит долгая,холодная,снежная зима и моностырь с его монахами,послушниками и мирянами будет отрезан на месяцы от большой земли . Я прилетала на Валаам и в феврале, когда в моей жизни был тяжелый этап и казалось,что выхода нет . Остров встретил меня сказочной ,какой-то Васнецовской солнечной зимой,монахи оказались настоящими друзьями,способными сопереживать человеческому горю,а Владыка Панкратий дал мне ключ к выходу из тупика. Я приезжаю сюда с друзьями ,которые тоже ,как и я,целый год ждут нашей поездки,где мы просто проживаем один чудесный день своей жизни,который способен зарядить нас энергией на год.

Публикация от @ slutsker

Натали и Марина Газманова — по лету:

Леонид Агутин представил новое видео:

Фото и видео: instagram

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