5 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков дал рекомендацию по фильмам: «Есть замечательное западное кино и совершенно фантастические западные сериалы!!!! Но кинотеатры — это сфера развлечений!!!!! Поход в кинотеатры давно перестал быть КУЛЬТПОХОДОМ....((( Это развлечение.... Хорошего, умного западного кино тоже в прокате днем с огнем не сыщешь((( Неудобные сеансы... Ограниченный прокат... Развлекуха побеждает во всем мире! Приучили! И зарабатывают на этом деньги! Бизнес! Без обид! Выступая за ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, я говорю про то кино, которое к сожалению побеждает только на фестивалях и потом ограниченно выходит в кинотеатрах, уступая место тем самым блокбастерам..... Вам решать, безусловно... Но мы сдаваться тоже не собираемся.... Чтобы не быть голословным про западное, хорошее кино... посмотрите "Брексит" с Камбербэтчем!!!! Круто!!! Классно! Широкий прокат?!?! Слышали хоть об этом фильме???? Этого года! А "Колесо чудес" Вуди Аллена видели?!?? Это 2017 года выпуска! Посмотрите "Чернобыль", телевизионный мини-сериал в жанре исторической драмы, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Режиссер — Йохан о Ренк. В главных ролях Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон... Очень круто!!!! И горько.... о тех страшных событиях... страшная правда! И это еще не весь список хорошего западного, умного, классного кино!!!! Поэтому если уж и брать процент с проката, так с развлекухи "западной"...а не с хорошего кино».

Игорь Николаев поделился нежной дочкиной фотографией: «Осенние цветы Юрмалы», — написал он.

Беременная девушка Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему не уходит в декрет: «Если бы у меня не было своего дела, то была бы большая вероятность сойти с ума, будучи в положении т.к. вся остальная активность практически запрещена))) Мне, как человеку вечно стремящемуся и энергичному, очень непривычно это легальное безделье. Хотя, честно говоря, на последнем месяце уже точно не до чего-либо... Тяжеловато становится, нет желания никуда выбираться. А просто хочется закрыться в норке с любимым и котами».

Микелла Абрамова показала, как училась петь: «Тот случай когда мама обнаружила старые записи».