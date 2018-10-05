5 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эту пятницу, в честь Дня учителя, в России прошли торжественные мероприятия. На одном из концертов выступила певица Натали. «С Днем учителя! Привет вам, дорогие, из Кремля! Мы с прекрасной Ириной Круг на концерте, посвященном дню учителя! В эфире-7 октября на Первом», — анонсировала она.
Другим звездам повезло меньше. «Наша гастрольная действительность. Выступление на площади, холод в гримерке адский. За столько лет дружбы с Николаем Басковым первый раз греем друг друга. Застал нас врасплох», — написала Валерия под забавным видео.
Елизавета Боярская показала, как она выглядела, когда была школьницей: «Я очень любила свою школу, 2ую Санкт-Петербургскую гимназию, проучилась там с 1 по 11 класс. Я обожала Театральную Академию на Моховой! Все потому, что мне в жизни бесконечно везло с учителями ! Самоотверженные, преданные своему нелёгкому ремеслу, талантливые, заразительные, азартные, мудрые люди! Каждого вспоминаю с любовью и благодарностью. С праздником!!! Терпения, сил , одержимости, интереса и вдохновения! Спасибо)))»
Юлия Ковальчук рассказала о детской мечте: «Я как большинство девчонок мечтала в детстве быть учительницей начальных классов) мне казалось, это самая романтическая и полезная профессия) время прошло, а отношение к этому непростому делу не изменилось, поэтому дорогие учителя, педагоги и все кто связан с этой профессией- с Праздником Вас)! Вы выбрали одну из самых непростых профессии, но , пожалуй, одну и самых благодарных!) мы вас помним и очень ценим)! И тк моя мамуля педагог со стажем 35 лет, я как никто другой знаю о всех ваших проблемах и невзгодах, поэтому желаю Вам терпения, здоровья и адекватной оплаты вашего труда!!!»
«Ксения Бородина обратилась к своей дочке: Моя умничка, знаю с каким упорством ты всего добиваешься, как порой тебе не легко, тем более с такой строгой мамой, которая ждет от тебя только лучшего результата. Спасибо что радуешь меня моя душа», — написала она под трогательным видео.
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Татьяна Навка и Милана Тюльпанова усиленно занимаются спортом. «В нынешней ситуации только спорт помогает мне отвлечься от тревожных событий - такая мысль посетила меня после вчерашней тренировки.. испытала невероятные ощущения от полета, обнулилась полностью и зарядилась положительной энергией!!! Безусловно, вместе с этим получила хорошую кардио тренировку и полноценную нагрузку для спины и пресса и попы) Сегодня болят мышцы, о существовании которых я даже не подозревала», — пояснила последняя.
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Фото и видео: instagram