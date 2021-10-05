5 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lukerya
5 октября в России отмечают день учителя – и в этот день с профессиональным праздником педагогов поздравили и звезды. Певица Жасмин опубликовала трогательные слова в адрес педагогов и опубликовала кадр со своей дочерью и ее учительницей.
Клава Кока поделилась забавным селфи с грибами в электричке и пошутила, что из-за неработающего Instagram ей пришлось поменять вид деятельности.
Сати Казанова рассказала про свои приключения во время поездки в Сицилию и поделилась кадрами.
Молодая мама Лена Перминова похвасталась стильным, но мягким и нежным макияжем.
Лукерья Ильяшенко похвасталась шикарными шубами – к холодам актриса готова.
Риз Уизерспун поделилась своим детским фото и удивила поклонников – глаза актрисы с 14 лет остались такими же яркими и живыми.
Ирина Виторган показала, как ее дочь привыкает к детскому саду и поинтересовалась у подписчиков, обязательно ли должны дети посещать это учреждение.
Ким Кардашьян устроила семейный ужин вместе с сестрами – Кортни и Кайли, а также их вторыми половинками.
Анна Дзюба радуется долгожданному отпуску и публикует кадры около бассейна.
Мария Кожевникова поделилась ярким селфи из машины и прокомментировала сбой социальных сетей, который произошел накануне – ее это даже порадовало, поскольку она нашла более простые способы общаться со знакомыми.
А вот Татьяна Навка написала, что накануне всерьез задумалась о том, чтобы завести почтовых голубей.
Фото: Instagram Ким Кардашьян, Риз Уизерспун, Анны Дзюбы, Татьяны Навки, Ирины Виторган, Лукерьи Ильяшенко, Марии Кожевниковой, Сати Казановой, Лены Перминовой, Клавы Коки, Жасмин