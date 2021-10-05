5 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

5 октября в России отмечают день учителя – и в этот день с профессиональным праздником педагогов поздравили и звезды. Певица Жасмин опубликовала трогательные слова в адрес педагогов и опубликовала кадр со своей дочерью и ее учительницей.

Клава Кока поделилась забавным селфи с грибами в электричке и пошутила, что из-за неработающего Instagram ей пришлось поменять вид деятельности.

Сати Казанова рассказала про свои приключения во время поездки в Сицилию и поделилась кадрами.

Молодая мама Лена Перминова похвасталась стильным, но мягким и нежным макияжем.

Лукерья Ильяшенко похвасталась шикарными шубами – к холодам актриса готова.

Риз Уизерспун поделилась своим детским фото и удивила поклонников – глаза актрисы с 14 лет остались такими же яркими и живыми.