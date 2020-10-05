5 октября: лучшие фото из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/victoriabonya/
Чем сегодня занимались звезды, и какие фотографии они выкладывали в своем Instagram, читайте в нашем дайджесте.
Виктория Боня рассказала, что ее снова обокрали – причем уже второй раз за 10 дней. Виновата, как сетует Боня, она сама – оставила балкон открытым. Во второй раз воры пришли опять, хотя полиция обещала Вике, что они больше не появятся, а собственные соседи настучали об этом журналистам, да еще и с фотоотчетом.
Сама Виктория пишет, что хотела сохранить это в секрете, но не сложилось. Трудно, все-таки, быть богатой и знаменитой. Ущерб, по предварительным данным, в районе 250 тысяч евро.
Гном Гномыч рассказывает о своей жизни в амплуа старшего брата. На этот раз мальчик показал фотографии с рыбалки, где он отдыхает вместе с отцом и младшим братиком Арсением – он спит в своей коляске за полмиллиона рублей рядом.
По словам Александра, снять сам процесс мама – Яна Рудковская, времени не нашла, потому что теперь у нее «много забот».
Фото: www.instagram.com/gnomgnomych/?hl=ru
Киркоров демонстрирует, как проводит время на отдыхе, и консультируется с подписчиками, изменился ли у него взгляд. Поклонники и друзья, среди которых Яна Рудковская, отвечают утвердительно. Подписчики в очередной раз отметили эпатажный вид Киркорова, который не выходит из образа даже в отпуске.
Вика Лопырева проводит время со своим сыном Марком Лео, которому, как напоминает модель, уже 1 год и 8 месяцев. Мама с малышом посетили парк развлечений и покатались на аттракционах.
Подписчики в восторге: Марк Лео действительно очарователен.
У Юли Ковальчук тоже большая радость – она обзавелась новой посудомоечной машиной.
Как рассказала певица, ей уже давно хотелось что-нибудь поменять у себя на кухне. Выбор пал на посудомойку. Подписчицы отметили, что без посудомойки с ребенком на кухне действительно никуда, и поздравляют звезду с приобретением.
Фото и видео: Instagram Филиппа Киркорова, Виктории Лопыревой, Виктории Бони, Александра Плющенко, Юлии Ковальчук.
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