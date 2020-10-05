5 октября: лучшие фото из Instagram звезд

Чем сегодня занимались звезды, и какие фотографии они выкладывали в своем Instagram, читайте в нашем дайджесте.

Виктория Боня рассказала, что ее снова обокрали – причем уже второй раз за 10 дней. Виновата, как сетует Боня, она сама – оставила балкон открытым. Во второй раз воры пришли опять, хотя полиция обещала Вике, что они больше не появятся, а собственные соседи настучали об этом журналистам, да еще и с фотоотчетом.

Сама Виктория пишет, что хотела сохранить это в секрете, но не сложилось. Трудно, все-таки, быть богатой и знаменитой. Ущерб, по предварительным данным, в районе 250 тысяч евро.