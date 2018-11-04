5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова рассказала о пользе бега: «Через 20 минут занятий, в организме увеличивается синтез гиалуроновой кислоты. А позанимавшись еще 20 минут в этом же ритме, вы усилите этот синтез сразу на несколько часов! Бег значительно повышает циркуляцию крови, организм потребляет намного больше кислорода, и это, в свою очередь способствует выработке коллагена в клетках кожи. Более того, кардио способствуют более быстрой регенерации кожи, а значит регулярные пробежки заменят анти-возрастные спа-процедуры».

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