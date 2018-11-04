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5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Виторгана

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Елка пофилософствовала на тему красоты: «Каждый раз, когда мне кто-то пишет про внешность, я представляю себе тот же диалог/монолог/комментарий лет через 30-40. Это если и вашим и нашим сильно свезет))) котики, не сказать, что мне совсем плевать на тушку и что ни одно из мнений людей, которых я никогда не видела и вероятнее всего и не посчастливится, нисколечко меня не задевает, всякие же состояния душевные случаются.. Но ейбо, это все шелупонь, суета и вообще дичь. Иногда моя внутренняя зинаида степановна, которая всех вас считает немножко проститутками и капельку наркоманами, полагает, что вы тут в своих инстаграмах окончательно двинулись на истакрасоте. Котятки, будьте здоровенькими. Через один-другой десяток лет у нас ничего не будет ценнее подвижных наших членов и светлой головушки» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Елена Исинбаева показала, как тренируется.

Максим Виторган привез именниницу Ксению Собчак в Будапешт и рассказал о своей юности в этом городе: «Венгрия была моей первой в жизни заграницей. Лето 1987-го года. Мы с мамой. Все оригинальные пластинки The Beatles в свободной продаже, картошка-фри (тогда еще казалось, что «фри» — это свобода), прокат велосипедов без залога документов на острове Маргит, жвачки в широком ассортименте, толстовки и майки с KISS и Motörhead, надпись коричневым «Руские — говны» (мнение редакции может не совпадать) напротив посольства СССР, чешские Tatra и немецкий жук — VW на дорогах, «Париж-Техас» на вечерних сеансах в кинотеатрах, бассейны с термальной водой под открытым небом, отсутствие турникетов в метро... в общем, масса впечатлений;-))) Пару месяцев назад выяснилось, что Ксюша никогда не была здесь. Вот и познакомимся. Заново».

Анита Цой поделилась рецептом облепихового желе.

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Праздничные выходные подходят к концу. Я давно не была дома: гастроли, больница... Решила посвятить себя всю домашним хлопотам. Проверила, как подготовлен фруктовый сад, огород и розарий к зиме, собрала урожай облепихи и приготовила живое облепиховое варенье. Лучше сказать желе. Запасы витамина С готовы. Делюсь с вами простым и полезным рецептом: 1. Облепиху промыть, просушить. 2. На соковыжималке отжать сок. 3. Добавить на 1л сока 1 кг сахара и перемешать в миксере на небольшой скорости до однородной массы янтарного цвета. 4. Полученную массу разлить по контейнерам. 5. Хранить при температуре 0°- +4° в холодильнике или в любом другом помещении. Возможна заморозка. 6. Уже через несколько дней в контейнере вы найдете солнечное желе с вкусом лета и обилием витаминов. Приятного аппетита! Друзья, а как вы провели праздники?🙂 #анитацой #anitatsoy #hollydays #цойкинырецепты

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)

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