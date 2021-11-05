5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @wolfieha
Стас Пьеха примерил новый стиль и удивил поклонников необычным образом в шляпе. Поклонники сошлись на том, что такой образ очень идет музыканту и сделали ему массу комплиментов в комментариях.
Беременная Нюша выложила милый коллаж из фотографий, на которых дурачится со своей дочкой Симбой.
Для Сергея Лазарева наступил «ленивый ноябрь» — музыкант порадовал поклонников расслабленным селфи из автомобиля.
Нонна Гришаева выложила фото из отпуска в Греции «в голубых тонах». Актриса отдыхает в компании дочери.
Александр Молочников вспоминает детство и делится забавной детской фотографией со змеей на шее. А в следующей фото режиссер показал свою молодую красавицу-маму.
«Почему никто тогда не сказал: "Вот сейчас твое лучшее время!» — подписал он.
Годовалый сын Яны Рудковской не зря получил прозвище «Директор» — мальчик уже самостоятельно управляется с питомцами.
«Директор Арсюша в деле», — подписала ролик Рудковская.
Юлия Савичева по примеру Прилучного и Молочникова сегодня тоже поделилась детскими фотографиями.
«В детстве меня часто путали с мальчиком», — призналась звезда.
А Николай Басков выложил фото с Даней Милохиным, с которым давно сотрудничает.
«Два блондина - это сила», — подписал музыкант совместное фото.
Екатерина Вилкова поделилась черно-белой фотографией со своей повзрослевшей дочерью Павлой от мужа, актера Павла Любимова, которая оказалась ее копией и собрала комплименты в комментариях.
Анна Хилькевич выложила фото с отдыха, а в посте рассказала о том, как снова начала есть мясо — вегетарианки из звезды «Универа» не вышло.
«В Париж с любовью» — Ольга Бузова отправилась во Францию и поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с прогулки по французской столице.
Фото: Instagram Александра Молочникова, Ольги Бузовой, Екатерины Вилковой, Николая Баскова, Юлии Савичевой, Нюши, Стаса Пьехи, Нонны Гришаевой, Анны Хилькевич,Сергея Лазарева