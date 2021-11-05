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5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стас Пьеха

Фото: @wolfieha

Стас Пьеха примерил новый стиль и удивил поклонников необычным образом в шляпе. Поклонники сошлись на том, что такой образ очень идет музыканту и сделали ему массу комплиментов в комментариях.

Беременная Нюша выложила милый коллаж из фотографий, на которых дурачится со своей дочкой Симбой.

Для Сергея Лазарева наступил «ленивый ноябрь» — музыкант порадовал поклонников расслабленным селфи из автомобиля.

Нонна Гришаева выложила фото из отпуска в Греции «в голубых тонах». Актриса отдыхает в компании дочери.

Александр Молочников вспоминает детство и делится забавной детской фотографией со змеей на шее. А в следующей фото режиссер показал свою молодую красавицу-маму.

«Почему никто тогда не сказал: "Вот сейчас твое лучшее время!» — подписал он.

Годовалый сын Яны Рудковской не зря получил прозвище «Директор» — мальчик уже самостоятельно управляется с питомцами.

«Директор Арсюша в деле», — подписала ролик Рудковская.

Юлия Савичева по примеру Прилучного и Молочникова сегодня тоже поделилась детскими фотографиями.

«В детстве меня часто путали с мальчиком», — призналась звезда.

А Николай Басков выложил фото с Даней Милохиным, с которым давно сотрудничает.

«Два блондина - это сила», — подписал музыкант совместное фото.

Екатерина Вилкова поделилась черно-белой фотографией со своей повзрослевшей дочерью Павлой от мужа, актера Павла Любимова, которая оказалась ее копией и собрала комплименты в комментариях.

Анна Хилькевич выложила фото с отдыха, а в посте рассказала о том, как снова начала есть мясо — вегетарианки из звезды «Универа» не вышло.

«В Париж с любовью» — Ольга Бузова отправилась во Францию и поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с прогулки по французской столице.

Фото: Instagram Александра Молочникова, Ольги Бузовой, Екатерины Вилковой, Николая Баскова, Юлии Савичевой, Нюши, Стаса Пьехи, Нонны Гришаевой, Анны Хилькевич,Сергея Лазарева