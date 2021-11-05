5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Стас Пьеха примерил новый стиль и удивил поклонников необычным образом в шляпе. Поклонники сошлись на том, что такой образ очень идет музыканту и сделали ему массу комплиментов в комментариях.

Беременная Нюша выложила милый коллаж из фотографий, на которых дурачится со своей дочкой Симбой.

Для Сергея Лазарева наступил «ленивый ноябрь» — музыкант порадовал поклонников расслабленным селфи из автомобиля.

Нонна Гришаева выложила фото из отпуска в Греции «в голубых тонах». Актриса отдыхает в компании дочери.

Александр Молочников вспоминает детство и делится забавной детской фотографией со змеей на шее. А в следующей фото режиссер показал свою молодую красавицу-маму.

«Почему никто тогда не сказал: "Вот сейчас твое лучшее время!» — подписал он.