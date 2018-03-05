5 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Глафира Тарханова поделилась селфи с мамой: «Мамочка дорогая и любимая, как мне с тобой повезло!!! Моя мама неутомимая, впечатлительная и обворожительная!!!». А Анастасия Стоцкая выложила фото сына и маленькой дочки, лицо которой, правда, пока не показывает публике.
Наталья Подольская показала, как тренируется:
Оксана Федорова похвасталась успехом своей кошки на выставке. Певица MaкSим опубликовала фото с дочками на прогулке: «Какая славная Весна нынче». Анита Цой посоветовала поклонникам как можно чаще улыбаться, чтобы поднять себе и окружающим настроение. Юлия Топольницкая показала роскошный букет белых роз — должно быть, от поклонников.
Анастасия Костенко попросила фолловеров помочь ей выбрать новый наряд. А ее «вечная соперница» Ольга Бузова выложила милое домашнее фото с сестрой и лучшей подругой, сообщив, что уже завтра опять отправляется на гастроли.
Наконец-то я дома ❤️❤️❤️ у меня есть всего #однаночь в Москве...и ее я провожу с моими самыми близкими девочками @annabuzova @akryyana ❤️ Кус @olya.des не хватает только тебя 😢 Спасибо вам за то, что поддерживали меня во время тура 🎤 не знаю, что бы я делала без вас и нашей группы #buzgirls 🙏🏻 P.S. Тот, кто попадает на обсуждение в нашу группу, тому 🔨🔨🔨⚔️❌🆘🆘🆘🆘 🤣 Я вас люблю ❤️
Анна Седокова пожаловалась, что очень скучает по младшей дочери Монике, которая сейчас находится с отцом Максимом Чернявским. Валерия опубликовала милое фото с дочерью Анной и анонсировала новую совместную фотосессию.
Виктория Бекхэм трогательно поздравила старшего сына Бруклина с днем рождения. А Дима Билан покорил поклонниц широкой улыбкой на селфи.
Фото: Instagram