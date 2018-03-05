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5 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Глафиры Тархановой
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Глафира Тарханова поделилась селфи с мамой: «Мамочка дорогая и любимая, как мне с тобой повезло!!! Моя мама неутомимая, впечатлительная и обворожительная!!!». А Анастасия Стоцкая выложила фото сына и маленькой дочки, лицо которой, правда, пока не показывает публике.

Наталья Подольская показала, как тренируется:

Оксана Федорова похвасталась успехом своей кошки на выставке. Певица MaкSим опубликовала фото с дочками на прогулке: «Какая славная Весна нынче». Анита Цой посоветовала поклонникам как можно чаще улыбаться, чтобы поднять себе и окружающим настроение. Юлия Топольницкая показала роскошный букет белых роз — должно быть, от поклонников.

Анастасия Костенко попросила фолловеров помочь ей выбрать новый наряд. А ее «вечная соперница» Ольга Бузова выложила милое домашнее фото с сестрой и лучшей подругой, сообщив, что уже завтра опять отправляется на гастроли.

Анна Седокова пожаловалась, что очень скучает по младшей дочери Монике, которая сейчас находится с отцом Максимом Чернявским. Валерия опубликовала милое фото с дочерью Анной и анонсировала новую совместную фотосессию.

Виктория Бекхэм трогательно поздравила старшего сына Бруклина с днем рождения. А Дима Билан покорил поклонниц широкой улыбкой на селфи.

Фото: Instagram

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