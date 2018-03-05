5 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Оксана Федорова похвасталась успехом своей кошки на выставке. Певица MaкSим опубликовала фото с дочками на прогулке: «Какая славная Весна нынче». Анита Цой посоветовала поклонникам как можно чаще улыбаться, чтобы поднять себе и окружающим настроение. Юлия Топольницкая показала роскошный букет белых роз — должно быть, от поклонников.

Анастасия Костенко попросила фолловеров помочь ей выбрать новый наряд. А ее «вечная соперница» Ольга Бузова выложила милое домашнее фото с сестрой и лучшей подругой, сообщив, что уже завтра опять отправляется на гастроли.