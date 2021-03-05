5 марта: самые интересные фото и видео из Instgram звезд
Фото: Instagram
Анастасия Решетова снова поражает воображение своих поклонников, и публикует фотографии в роковом образе. На этот раз главным акцентом стали ботфорты на шпильке.
Настасья Самбурская поделилась фото с дня рождения – в эффектном мини, чулках в сеточку и белых сапогах.
Наталья Рудова показала селфи с «лучшим партнёром ever» – Дмитрием Нагиевым. А заодно сразу предупредила подписчиков, что мех на ней искусственный.
Катерина Шпица тоже выкладывает фото с коллегой – режиссером «Поддубного» и радуется, что их дети, почти ровесники, буквально выросли на съёмочной площадке.
Лукерья Ильяшенко напоминает своим подписчикам, что весна уже скоро, и пора заняться своей фигурой и тренировками.
Томная Ксения Алферова рассказывает о своей любви к Маяковскому и выкладывает свое фото – в великого поэта она влюбилась дважды – когда прочитала его стихи, и когда увидела фото.
Анна Нетребко поделилась роскошным фото с отдыха в Дубае – певица возлежала на пляже в шикарном сине-золотом одеянии.
Глюкоза делится нежными женственными фото, а Курбан Омаров публикует смешную фотографию с коровой с московской улицы.
Инна Маликова радуется возвращению к работе и публикует фото из студии.
Алена Хмельницкая поделилась фотографией с весенней прогулки вместе со своими дочками,
Андрей Малахов поздравил с днём рождения тиктокеров из dreanteam-хаус и выложил яркое совместное фото.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Настасьи Самбурской, Натальи Рудовой, Алены Хмельницкая, Лукерьи Ильяшенко, Катерины Шпицы, Андрея Малахова, Анастасии Решетовой
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