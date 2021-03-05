5 марта: самые интересные фото и видео из Instgram звезд

Анастасия Решетова снова поражает воображение своих поклонников, и публикует фотографии в роковом образе. На этот раз главным акцентом стали ботфорты на шпильке.

Настасья Самбурская поделилась фото с дня рождения – в эффектном мини, чулках в сеточку и белых сапогах.

Наталья Рудова показала селфи с «лучшим партнёром ever» – Дмитрием Нагиевым. А заодно сразу предупредила подписчиков, что мех на ней искусственный.

Катерина Шпица тоже выкладывает фото с коллегой – режиссером «Поддубного» и радуется, что их дети, почти ровесники, буквально выросли на съёмочной площадке.

Лукерья Ильяшенко напоминает своим подписчикам, что весна уже скоро, и пора заняться своей фигурой и тренировками.