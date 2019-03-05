5 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев похвастался отличной формой и красавцем-тренером: «В здоровом теле — здоровый дух!! Мой тренер, а еще просто хороший человек, Стас!»
Валерия рассказала о любимом тренажере и показала крепкое тело: «Как я люблю тренировки на TRX. Гениальное приспособление - можно заниматься дома и на улице. А какие упражнения и тренажеры нравятся вам?»
Иосиф Пригожин возмущен слухами:
Алана Мамаева поздравила дочь:
Михаил Галустян поделился забаной фотографией с наследницей.
Анна Седокова рассказала о счастье:
Анна Нетребко рассказала об одном из любимых рецептов:
Жареный лосось со смешанным рисом и манговый соус😍 Очень просто! Лосось жарим на сковороде не более 5 минут. Смешиваем бурый рис и рис басмати, добавляем при подаче топленое масло и я выдавила свежий грейпфрут - это придаёт особый вкус! СОУС-// чуть припустить на сковороде лук и желтую паприку, добавить соль, специи, карри и кокосовое молоко... можно сливки. Тушить минут 5 и в конце добавить свежее тертое желтое манго. Тушить ещё пару минут и все. Отвал башки 🤣 Please, use Google Translator 🤩
Юлия Ковальчук рассказала о традициях в своей жизеи: «Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем)! Съем 2...но или 3 и побегу растрясать». Как оказалось, не только российские звезды едят блинчики: фотографиями с этим блюдом поделилась и бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл.
Алена Свиридова поделилась позитивом: «Вызываю солнце. Давайте все вместе - Солнышко выходи! Может, нам всем выложить фото в жёлтом? Может, подействует, как думаете?»
Похорошевшая Светлана Бондарчук показала фото с любимой собакой. Ольга Орлова тоже показала фото с любимцами: «Проводы матери на работу. Луфи, Дина, Ася».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram