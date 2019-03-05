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5 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алены Свиридовой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев похвастался отличной формой и красавцем-тренером: «В здоровом теле — здоровый дух!! Мой тренер, а еще просто хороший человек, Стас!»

Валерия рассказала о любимом тренажере и показала крепкое тело: «Как я люблю тренировки на TRX. Гениальное приспособление - можно заниматься дома и на улице. А какие упражнения и тренажеры нравятся вам?»

Иосиф Пригожин возмущен слухами:

Алана Мамаева поздравила дочь:

А нам сегодня 5 лет)

Публикация от Аlana🏝 (@alana_mamaeva)

Михаил Галустян поделился забаной фотографией с наследницей.

Анна Седокова рассказала о счастье:

Анна Нетребко рассказала об одном из любимых рецептов:

Юлия Ковальчук рассказала о традициях в своей жизеи: «Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем)! Съем 2...но или 3 и побегу растрясать». Как оказалось, не только российские звезды едят блинчики: фотографиями с этим блюдом поделилась и бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл.

Алена Свиридова поделилась позитивом: «Вызываю солнце. Давайте все вместе - Солнышко выходи! Может, нам всем выложить фото в жёлтом? Может, подействует, как думаете?»

Похорошевшая Светлана Бондарчук показала фото с любимой собакой. Ольга Орлова тоже показала фото с любимцами: «Проводы матери на работу. Луфи, Дина, Ася».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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