5 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук рассказала о традициях в своей жизеи: «Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем)! Съем 2...но или 3 и побегу растрясать». Как оказалось, не только российские звезды едят блинчики: фотографиями с этим блюдом поделилась и бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл.

Алена Свиридова поделилась позитивом: «Вызываю солнце. Давайте все вместе - Солнышко выходи! Может, нам всем выложить фото в жёлтом? Может, подействует, как думаете?»

Похорошевшая Светлана Бондарчук показала фото с любимой собакой. Ольга Орлова тоже показала фото с любимцами: «Проводы матери на работу. Луфи, Дина, Ася».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram