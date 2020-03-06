5 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Зейналова показала нежное фото с дочками и пожаловалась: «Перед вами три человека, которые болеют целую неделю, сидят Дома и прогулку до аптеки считают редкой крутизной! Два постарше пережили 38.5, одна поменьше 39.... дети как то быстрее меня переварили эту заразу, а я до сих пор кашляю как старый мотор у дедовских Жигулей. Болели так самоотверженно, что конечно же, вспомнили про коронавирус и в панике три раза просили врачей нас проверить, отправить куда надо или вообще сказать, как нам действовать. Но над нами все смеялись. А в скорой сказали, что вообще они проверяют только вернувшихся из Китая... короче, никто кроме нас не волнуется. Какая то странная с моей точки зрения борьба с эпидемией... ну да ладно, что я в этом понимаю. Пойду выпью от кашля что нибудь покрепче.... не болейте!!! Скоро весна, настоящая, не календарная, а там и до лета недалеко».
Тимати показал забавное фото с детьми, а Анастасия Решетова опубликовала видео: «Ну все... Терпения котейкам) Тимурыч очень заинтересован».
Мария Комиссарова (Чаадаева) рассказала об очередной операции: «У меня теперь 3 шва. И немного больше титана в спине стало».
Ирина Слуцкая показала, как дурачится с детьми на Байкале: «Варя сказала, что мы похожи на огромную снежинку».
Лена Темникова и Лукерья Ильяшенко тоже побывали там.
Катерина Шпица поделилась фотографией с забавным псом: «Да вообще-то Бублик был очень рад со мной познакомиться. Он просто фотографироваться не любит. Реально».
Сергей Харченко показал, как балуется с чипсами Светлана Бондарчук: «Ситуация...»
Селин Дион опубликовала архивное фото с Барброй Стрейзанд.
Анна Нетребко примерила необычный макияж.
Саша Савельева — стильный образ: «Тема костюмов раскрыта не до конца- чем больше , тем лучше».
Певица Елка показала задорное фото: «Весна. Я очень ждала».
Фото и видео: instagram
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