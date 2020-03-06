5 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова показала нежное фото с дочками и пожаловалась: «Перед вами три человека, которые болеют целую неделю, сидят Дома и прогулку до аптеки считают редкой крутизной! Два постарше пережили 38.5, одна поменьше 39.... дети как то быстрее меня переварили эту заразу, а я до сих пор кашляю как старый мотор у дедовских Жигулей. Болели так самоотверженно, что конечно же, вспомнили про коронавирус и в панике три раза просили врачей нас проверить, отправить куда надо или вообще сказать, как нам действовать. Но над нами все смеялись. А в скорой сказали, что вообще они проверяют только вернувшихся из Китая... короче, никто кроме нас не волнуется. Какая то странная с моей точки зрения борьба с эпидемией... ну да ладно, что я в этом понимаю. Пойду выпью от кашля что нибудь покрепче.... не болейте!!! Скоро весна, настоящая, не календарная, а там и до лета недалеко».

Тимати показал забавное фото с детьми, а Анастасия Решетова опубликовала видео: «Ну все... Терпения котейкам) Тимурыч очень заинтересован».