5-летняя дочь Кети Топурии устроила дома «волшебные» эксперименты: «Вы готовы к чуду?»

«Фокус-покус, круто», «Умница», «Что за чудо», «Оливия просто чудо», «Птенчик чудесный», — прокомментировали публикацию фанаты девочки.

Скоро у Кети Топурии будет уже два чудесных птенчика. С недели на неделю у нее и ее супруга Льва Деньгова родится малыш. Влюбленные отправились в загс незадолго до появления ребенка на свет и через два с половиной года после совместного проживания.

В начале романа с Деньговым Кети интриговала поклонников, скрывая его личность. Тогда подписчики все время гадали, вернулась ли певица к рэперу Гуфу, с которым у нее был роман, или нет. Но после выяснилось, что новым избранником артистки стал чиновник Павел Гузбанд с громким псевдонимом Лев Деньгов.

Фанаты солистки «А`Студио» давно стали подозревать, что она ждет второго ребенка, но певица все домыслы не комментировала, а после стала отрицать. «Прочитала, что я родила. Не знала об этом», — с искренни удивлением говорила Топурия. Но вскоре ее сфотографировали с большим животом, когда она отдыхала в Дубае. Свое интересное положение она подтвердила премьерой клипа на песню «Се ля ви».