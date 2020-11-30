5-летняя дочь Кети Топурии устроила дома «волшебные» эксперименты: «Вы готовы к чуду?»
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Дочь Кети Топурии — 5-летняя Оливия — показала, как проводит дома «волшебные» эксперименты. Девочка записала видео на кухне, где она устроила опыт с сосновой шишкой. «Вы готовы к чуду?», — мило спросила Оливия у подписчиков и показала что у нее получилось.
«Фокус-покус, круто», «Умница», «Что за чудо», «Оливия просто чудо», «Птенчик чудесный», — прокомментировали публикацию фанаты девочки.
Скоро у Кети Топурии будет уже два чудесных птенчика. С недели на неделю у нее и ее супруга Льва Деньгова родится малыш. Влюбленные отправились в загс незадолго до появления ребенка на свет и через два с половиной года после совместного проживания.
В начале романа с Деньговым Кети интриговала поклонников, скрывая его личность. Тогда подписчики все время гадали, вернулась ли певица к рэперу Гуфу, с которым у нее был роман, или нет. Но после выяснилось, что новым избранником артистки стал чиновник Павел Гузбанд с громким псевдонимом Лев Деньгов.
Фанаты солистки «А`Студио» давно стали подозревать, что она ждет второго ребенка, но певица все домыслы не комментировала, а после стала отрицать. «Прочитала, что я родила. Не знала об этом», — с искренни удивлением говорила Топурия. Но вскоре ее сфотографировали с большим животом, когда она отдыхала в Дубае. Свое интересное положение она подтвердила премьерой клипа на песню «Се ля ви».
Фото и видео: Instagram Кети Топурии и Оливии Гейхман
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