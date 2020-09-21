5-летняя дочь Екатерины Климовой умилила Сеть забавным чтением стихов: «Какая у нее дикция!»

«Какая дикция хорошая! Умница!», «Какая прелесть», «У Беллы такая необычная внешность, все время хочется смотреть на нее», «Чудесная девочка! Четко говорит, и смышленая очень. Обожаю таких умняшек», «Как идет ей эта прическа», «Какая большая», «Вся в мамочку красавица и умничка», «Умница малышка. Все так осознанно и с выражением», «Хорошулечка», «Какая она у вас забавная», «Копия мамина и папина», — прокомментировали фолловеры актрисы.

Белла родилась в сентябре 2015 года, когда Екатерина Климова была замужем за актером Гелой Месхи. Супруги расстались полтора года назад, но вместе воспитывают дочь. У Климовой есть еще трое детей: 18-летняя Лиза от первого мужа Ильи Хорошилова, 14-летний Матвей и 12-летний Корней от второго супруга Игоря Петренко.