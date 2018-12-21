5-летний Саша Плющенко упал во время премьеры ледового шоу

Однако, как сообщает Telegram-канал «Только никому...», малыш сразу же встал и, не заплакав, продолжил выступление. Но после шоу к журналистам на интервью Плющенко-младший не вышел. Говорят, он забрал подарки от зрителей и сразу же убежал в гримерку.

Родители Гнома Гномыча пока никак не комментируют произошедшее. Будем надеяться, маленький спортсмен быстро восстановится после этого неприятного инцидента.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram