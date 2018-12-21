5-летний Саша Плющенко упал во время премьеры ледового шоу

Напряжение и волнение последних дней репетиций перед премьерой нового ледового шоу «Лебединое озеро» все-таки сказалось на маленьком фигуристе Саше Плющенко, который сыграл в проекте одну из главных ролей — принца. Во время премьеры и исполнения одного из элементов мальчик не удержался на коньках и упал на лед, да так, что многим зрителям показалось, что Саша не мог не сломать ребро.
Однако, как сообщает Telegram-канал «Только никому...», малыш сразу же встал и, не заплакав, продолжил выступление. Но после шоу к журналистам на интервью Плющенко-младший не вышел. Говорят, он забрал подарки от зрителей и сразу же убежал в гримерку.
Родители Гнома Гномыча пока никак не комментируют произошедшее. Будем надеяться, маленький спортсмен быстро восстановится после этого неприятного инцидента.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram