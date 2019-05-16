«5 лет и четверо детей»: Ким Кардашьян поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста 24 мая 2014 года. Он стал ее третьим супругом. Свадебное фото модель опубликовала за неделю до праздника, подписав его: «5 лет и 4 детей. Жизнь не может быть лучше! Годовщина уже скоро».
Поклонники Ким и Канье отметили, что они заслужили это счастье. «Какая красива свадьба и чудесная жизнь. Счастливой годовщины», «Лучшая свадьба в мире», «Это то, чего не купить за деньги», «Этот брак вдохновляет меня», «Счастья!», - поздравили супругов подписчики.
До свадьбы Ким Кардашьян и Канье Уэст встречались два года. Брак стал для Ким третьим. В первый раз она четыре года была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом, они развелись в 2004-м. Вторым мужем звезды стал баскетболист Крис Хамфрис. С ним Ким рассталась в 2013 году.
До свадьбы рэпер встречался со многими известными девушками, среди которых модель Эмбер Роуз, дизайнером Алексис Файфер и другие.
За пять лет брака с Канье у супругов родились четверо детей. Дочь Норт и сына Сейнта Ким родила сама. Еще двоих малышей – дочь Чикаго и второго сына – паре родили суррогатные матери.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Clevver News
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