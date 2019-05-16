«5 лет и четверо детей»: Ким Кардашьян поздравила мужа с годовщиной свадьбы

До свадьбы Ким Кардашьян и Канье Уэст встречались два года. Брак стал для Ким третьим. В первый раз она четыре года была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом, они развелись в 2004-м. Вторым мужем звезды стал баскетболист Крис Хамфрис. С ним Ким рассталась в 2013 году.

До свадьбы рэпер встречался со многими известными девушками, среди которых модель Эмбер Роуз, дизайнером Алексис Файфер и другие.

За пять лет брака с Канье у супругов родились четверо детей. Дочь Норт и сына Сейнта Ким родила сама. Еще двоих малышей – дочь Чикаго и второго сына – паре родили суррогатные матери.