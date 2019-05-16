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«5 лет и четверо детей»: Ким Кардашьян поздравила мужа с годовщиной свадьбы

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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Фото: Instagram
Фото в подвенечном платье она опубликовала за неделю до события.

Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста 24 мая 2014 года. Он стал ее третьим супругом. Свадебное фото модель опубликовала за неделю до праздника, подписав его: «5 лет и 4 детей. Жизнь не может быть лучше! Годовщина уже скоро».

Поклонники Ким и Канье отметили, что они заслужили это счастье. «Какая красива свадьба и чудесная жизнь. Счастливой годовщины», «Лучшая свадьба в мире», «Это то, чего не купить за деньги», «Этот брак вдохновляет меня», «Счастья!», - поздравили супругов подписчики.

До свадьбы Ким Кардашьян и Канье Уэст встречались два года. Брак стал для Ким третьим. В первый раз она четыре года была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом, они развелись в 2004-м. Вторым мужем звезды стал баскетболист Крис Хамфрис. С ним Ким рассталась в 2013 году.

До свадьбы рэпер встречался со многими известными девушками, среди которых модель Эмбер Роуз, дизайнером Алексис Файфер и другие.

За пять лет брака с Канье у супругов родились четверо детей. Дочь Норт и сына Сейнта Ким родила сама. Еще двоих малышей – дочь Чикаго и второго сына – паре родили суррогатные матери.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Clevver News

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