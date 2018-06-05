5 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Юлия Началова сверкнула опасным декольте: «Делюсь с вами очень важным. Мы начинаем съемки моего нового клипа "Я выбираю". Это будет ооочень красиво! Подробности смотрите в stories. А пока, делюсь фотографиями со съемок! Кстати, как вам образ?»

Любовь Толкалина посвятила нежные слова дочери: «Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая , очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка @welkomtomari ... спасибо, что выбрала меня мамой. со мной , ой как непросто... 17 лет , как я стала мамой.... Солнце! Выходи!»

Надежда Грановская рассказала: