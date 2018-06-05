5 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Юлия Началова сверкнула опасным декольте: «Делюсь с вами очень важным. Мы начинаем съемки моего нового клипа "Я выбираю". Это будет ооочень красиво! Подробности смотрите в stories. А пока, делюсь фотографиями со съемок! Кстати, как вам образ?»
Любовь Толкалина посвятила нежные слова дочери: «Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая , очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка @welkomtomari ... спасибо, что выбрала меня мамой. со мной , ой как непросто... 17 лет , как я стала мамой.... Солнце! Выходи!»
Надежда Грановская рассказала:
На этом фото, я на 4-ом месяце беременности. Жду прекрасную доченьку Анну🙏♥️. Сейчас ей уже 6 лет. Через несколько лет родится ещё одно прекрасное создание , девочка Мария , Марийка моя...🙏♥️. А ещё у меня есть Сын Игорь, моя гордость,мой прекрасный гений, мой друг, моя любовь... Я знаю, что по очереди мне необходимо будет отпустить их во взрослую жизнь. И это не просто... НО... Хочу обратится к родителям. Если вы хотите чтобы ваши дети были по-настоящему счастливыми, чтобы они научились ЖИТЬ, а не Существовать, наберитесь ТЕРПЕНИЯ. Научитесь принимать детей и в горести , и в радости. Не просекайте «на корню», выясните причину, помогите в диалоге осознать свой поступок, мысли и эмоции... Потратив на разговор своё драгоценное время. И если вам кажется, что вы опоздали, это не правда. Пока мы дышим, никогда ничего не поздно... Интересуйтесь увлечениями своих детей, даже если вам это не интересно, даже если считаете их занятия глупостью. Ведь для них это серьёзно, так же как для вас ваша профессия . Которая тоже не совершенна, в которой и вы порой делаете глупости, ошибаетесь... Дайте своим детям возможность ошибаться как можно раньше, набираться своего личностного опыта. Тогда будучи взрослыми они не совершат роковых ошибок, тогда во взрослой жизни им не нужно будет тратить время на познание себя через разного рода пороки... И помните: Наша дети – это не Наша Собственность... Они нам ничего не Должны . Дети приходят в нашу жизнь, чтобы научить нас: Любить без претензий, мыслить трезво, поступать мудро...Дети – это наши Индикаторы. Если вы ждёте от них чего-то, покажите как это выглядит, как это проявляется... Изучая своих Детей, вы лучше узнаёте Себя!!! Так помогите друг другу... Люблю Вас!!!!♥️♥️♥️♥️ #мама #дети
Юлия Барановская показала, как выглядит ее папа: «Папа и дочки».
Криштиану Роналду показал, как проводит время с семьей. Максим Галкин — тоже:
Алексей Чадов и Виктория Бекхэм показали фото с сыновьями. Екатерина Стриженова похвасталась огородом: «Тот случай,когда продавец тебя не обманул-пообещав ,что урожай обязательно будет». А Анна Семенович — прической.
Сестра Жанны Фриске рассказала: «Когда надеваю вещи систера, у меня ощущение что она рядом со мной... У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже 3 года, чтобы не выветрился ее запах...когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить... хотели бы вы чтобы я провела прямой эфир из квартиры Жанны? »
Натали делится эмоциями:
Анастасия Волочкова сделала очередной откровенный шпагат: «Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки».
Фото: instagram