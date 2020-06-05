5 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Кристина Асмус в банном халате и с тюрбаном на голове пожаловалась на усталость: «Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил».
Екатерина Шпица поделилась открытием: «Очень серьезная я задумалась о том... что лучше вчерашнего борща может быть только вчерашняя укладка!»
Надежда Мейхер-Грановская показала фото без макияжа и поделилась мыслями о душе: «Мы очень разные... Каждый из нас верит в то, что может и во что хочет... И наше "могу" и "хочу" зависит от разных обстоятельств, мировоззрения, которое сформировалось именно так, а не иначе. А мировоззрение, согласитесь, в основном зависит от нашего эмоционального состояния, психического здоровья, интеллекта, самооценки... Я, например, не однократно убеждалась в том, насколько одновременно и просто, и сложно создать свой мир, свою реальность. И достаточно, поработав над своим внутренним миром, его коннектом с внешним , изменить буквально все вокруг себя... Начиная с людей, места жительства, а главное себя. Но работа над собой, это как раз процесс сложнейший, это долгий путь, путь без конца и края, длиною в не одну жизнь,если ко всему мы еще берем во внимание главный ингредиент — душа. Да, ведь достигнув одного уровня своего я, многие из нас стремятся углубляться в уголки собственной необъятной вселенной ... И с каждым следующим уровнем думается, что да вот уже значительно лучше, в принципе очень многое устраивает.., а неугомонная душа уже несется навстречу новому неизвестному, несется рисковать, развиваться (сквозь препятствия своего и чужого несовершенства) с целью решать задачи, с которыми решила воплотиться здесь и сейчас... Многие ли из Вас чувствуют неугомонность души своей??? В желании приобретать, получать, отдавать, делиться опытом?? И часто ли вы слышите стремления души своей?»
Юлия Барановская похвасталась букетом: «Случайно в одном цвете — я и клумба».
Нонна Гришаева с гордостью продемонстрировала кусты сирени: «Наша)) #сирень #мойдом».
Анна Нетребко поделилась ностальгическим рецептом:
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Как в детстве 🤩 кукурузная полента на деревенском молоке. Я сейчас увидела, что многие не знают что это😍Как манная каша.Готовится так же и на вкус идентична.Немного соли, сахар, сливочное масло, корица и коричневый сахар! Так надо начинать день 😃! Best way to start your day! Polenta cooked on fresh country milk. Little salt, little sugar, butter, cinnamon and brown sugar 🤩 Amazing, like in Childhood 😍
Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, показала фото с сыном: «Майки, тебе всего три годика. А ты нам с папой даешь столько поводов гордиться тобой! Главное будь здоров. Люблю тебя, сынок».
Виктория Лопырева тоже отметила маленькую дату сына: «14 months Baby. Mark Leo».
Любовь Толкалина опубликовала красивое фото с дочерью: «Сегодня, 5го июня в 16.00 исполнилось 19 лет, как я стала бессмертной. Сегодня день рожденья у Мари. Мы принимаем поздравления. Мое Сердце! Слова не могут передать радости и счастья оттого, что Ты пришла ко мне. Спасибо, что выбрала меня. Ты — мой бесконечный день рожденья».
Ирина Павлиашвили показала результат необычной фотосессии с участием дочери: «Прекрасное неземное существо в моем саду... Нежная, но неуязвимая, сумасшедшая, но знающая, куда идет, застенчивая, но с чувством самосохранения, упрямая, но заботливая и тонкая моя! Люблю твою фантазию — она волшебна! Oh, my ГОТ - in my САД».
Роман Костомаров поделился милым видео: «Вальсируем с моей маленькой, любимой принцессой».
Дочь певицы Жасмин пожаловалась на погоду: «Ну, здравствуй, ЛЕТО #Маргаритка #Лето #ХолодноОднако».
Агата Муцениеце показала архивную фотографию: «Я не могла не поделиться! В институте я была — пацан. Общага и море воспоминаний!»
Анфиса Чехова похвасталась походом в торговый центр: «Шоооооооопинг, я по тебе скучала!!!! Я ждала когда откроются торговые центры, чтобы поехать скорее в мои любимые магазы».
А вы уже ходили на шопинг? Или предпочитаете лишний раз пока не рисковать?
Фото и видео: Instagram
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