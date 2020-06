5 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Павлиашвили показала результат необычной фотосессии с участием дочери: «Прекрасное неземное существо в моем саду... Нежная, но неуязвимая, сумасшедшая, но знающая, куда идет, застенчивая, но с чувством самосохранения, упрямая, но заботливая и тонкая моя! Люблю твою фантазию — она волшебна! Oh, my ГОТ - in my САД».