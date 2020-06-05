5 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус в банном халате и с тюрбаном на голове пожаловалась на усталость: «Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил».

Екатерина Шпица поделилась открытием: «Очень серьезная я задумалась о том... что лучше вчерашнего борща может быть только вчерашняя укладка!»

Надежда Мейхер-Грановская показала фото без макияжа и поделилась мыслями о душе: «Мы очень разные... Каждый из нас верит в то, что может и во что хочет... И наше "могу" и "хочу" зависит от разных обстоятельств, мировоззрения, которое сформировалось именно так, а не иначе. А мировоззрение, согласитесь, в основном зависит от нашего эмоционального состояния, психического здоровья, интеллекта, самооценки... Я, например, не однократно убеждалась в том, насколько одновременно и просто, и сложно создать свой мир, свою реальность. И достаточно, поработав над своим внутренним миром, его коннектом с внешним , изменить буквально все вокруг себя... Начиная с людей, места жительства, а главное себя. Но работа над собой, это как раз процесс сложнейший, это долгий путь, путь без конца и края, длиною в не одну жизнь,если ко всему мы еще берем во внимание главный ингредиент — душа. Да, ведь достигнув одного уровня своего я, многие из нас стремятся углубляться в уголки собственной необъятной вселенной ... И с каждым следующим уровнем думается, что да вот уже значительно лучше, в принципе очень многое устраивает.., а неугомонная душа уже несется навстречу новому неизвестному, несется рисковать, развиваться (сквозь препятствия своего и чужого несовершенства) с целью решать задачи, с которыми решила воплотиться здесь и сейчас... Многие ли из Вас чувствуют неугомонность души своей??? В желании приобретать, получать, отдавать, делиться опытом?? И часто ли вы слышите стремления души своей?»

Юлия Барановская похвасталась букетом: «Случайно в одном цвете — я и клумба».

Нонна Гришаева с гордостью продемонстрировала кусты сирени: «Наша)) #сирень #мойдом».

Анна Нетребко поделилась ностальгическим рецептом: