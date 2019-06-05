5 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова также отмечает первый юбилей – Федору исполнилось пять лет. В этом весь Ты, Мой Сын 😂 «давай маме» , «давай маме» и ручкой мотаешь. Ты моя вселенная. Мой смешной , красивый, нежный маленький принц . Знаю, когда пойдешь в школу, прочтешь и скажешь «какой принц, мать , ты чего» . 🙈😂 но для меня ты именно такой . И именно ты растишь меня как розу . Руками обнимаешь , бережешь и любишь не смотря ни на что. А характер у твоей матери ого го 😂 ну, ты знаешь сам . Люблю тебя. С Юбилеем . 5 лет это уже прилично для того, чтобы понимать , на сколько неотъемлемая часть моей жизни Ты есть ! Будь и Радуйся ! Расти и Учись ! Я буду рядом . Всегда подам руку . 😉❤️😘🤓😚🌈💕💜🧡💛💚💙💘💖💗💓💞💝 ( все , как ты любишь ) 😂😚» – написала в Instagram Агния.