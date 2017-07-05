Благотворительность, путешествия, встречи со старыми друзьями — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Денис Клявер, Диана Гурцкая, Зара и другие звезды на один день стали продавцами на Дне мороженного в ГУМе. Алексей Панин тоже стал участником социально важного проекта:

Алексей Воробьев снимает клип для Анны Семенович. Наталья Водянова проводит время в компании модных подруг. Лена Темникова показала, как она восстанавливается после 14 часов макияжа. Ирина Дубцова поделилась фотографией, на которой она запечатлена с коллегой по «Фабрике Звезд». «Ангиныч», — пояснила она. Екатерина Стриженова взяла интервью у будущих участников шоу «Голос»:

Тутта Ларсен и Анфиса Чехова делятся фотографиями с моря. Алла Довлатова проходит курс детокса в компании с дочкой. Сергей Лазарев — наслаждается солнечной Турцией. Алсу посетила Казахстан. А Анна Нетребко выгуляла прекрасное платье Dolce&Gabbana в Вероне.

Мила Йовович и Кети Топурия поделились нежным селфи с дочками. Певица Натали похвасталась сырным пирогом, который испек для нее старший сын. Иосиф Пригожин показал романтичное фото с женой. А вечером звезды случайно встретились в бизнес-классе Париж-Москва: