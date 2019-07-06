logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Микеллы Абрамовой

О том, как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Виктория Лопырева поделилась семейной фотографией: «Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить... но у акушеров получается! Спасибо, что выбрал нас baby Mark Leo. V #5month».

Игорь Николаев показал фото со своим красивым отцом: «Я и Папа. В этот день 38 назад его не стало. Помню, люблю и скучаю».

Джулия Робертс отпраздновала годовщину семейной жизни: «17 Years💖 #TheWheelieKingsWife».

Ким Кардашьян показала яркое фото с дочерью.

«Похожи?», — спросила у подписчиков своего блога Микелла Абрамова, дочь Алсу.

Олегу Газманову наскучила диета: «Когда Рыба надоела...! Организовал пикник. Сейчас буду кормить семью мясом...»

«Я нашла море!!! 15 минут спокойствия и побежали дальше», — похвасталась Юлия Ковальчук.

«Никогда не думала что экскурсии по городам России так увлекательны и интересны», — призналась Катя Лель.

«Впервые увидел Казань с воды! Красотень», — поделился Андрей Григорьев-Апполонов.

«Как главный редактор этого знаменитого ресурса: Какой никакой, а никакой. И зачем я родился с такой харизмой», — красуется Дмитрий Нагиев.

«Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от страха поседела, то ли ещё будет», — поделилась Юлия Такшина.

Екатерина Климова модничает в красном платье.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...