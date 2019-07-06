5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев показал фото со своим красивым отцом: «Я и Папа. В этот день 38 назад его не стало. Помню, люблю и скучаю».

Джулия Робертс отпраздновала годовщину семейной жизни: «17 Years💖 #TheWheelieKingsWife».

Ким Кардашьян показала яркое фото с дочерью.

«Похожи?», — спросила у подписчиков своего блога Микелла Абрамова, дочь Алсу.

Олегу Газманову наскучила диета: «Когда Рыба надоела...! Организовал пикник. Сейчас буду кормить семью мясом...»

«Я нашла море!!! 15 минут спокойствия и побежали дальше», — похвасталась Юлия Ковальчук.

«Никогда не думала что экскурсии по городам России так увлекательны и интересны», — призналась Катя Лель.

«Впервые увидел Казань с воды! Красотень», — поделился Андрей Григорьев-Апполонов.

«Как главный редактор этого знаменитого ресурса: Какой никакой, а никакой. И зачем я родился с такой харизмой», — красуется Дмитрий Нагиев.