5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Лопырева поделилась семейной фотографией: «Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить... но у акушеров получается! Спасибо, что выбрал нас baby Mark Leo. V #5month».
Игорь Николаев показал фото со своим красивым отцом: «Я и Папа. В этот день 38 назад его не стало. Помню, люблю и скучаю».
Джулия Робертс отпраздновала годовщину семейной жизни: «17 Years💖 #TheWheelieKingsWife».
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«Я нашла море!!! 15 минут спокойствия и побежали дальше», — похвасталась Юлия Ковальчук.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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