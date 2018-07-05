5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова похвасталась подарком младшего сына.

Анфиса Чехова показала, какой она была в детстве: «О, нашла свое обнаженное фото досисечного периода. Кажется, это был последний год, когда я загорала без лифчика. В те времена Крым был наш, в принципе как и Украина. Мы все были одно целое. Союз Советских Социалистических Республик. Бабушка с мамой возили меня в Евпаторию, о которой у меня остались смутные воспоминания. Сметана в стакане на завтрак, которую я до сих пор терпеть не могу. Медузы, в огромном количестве плавающие у берега. Я даже как-то попыталась засушить одну медузу на балконе, чтобы увезти ее в Москву. Но на солнечном балконе, она высохла и испарилась. Как я плакала тогда. Еще помню йодистый запах моря, и как с истерикой меня каждый раз вытаскивали из воды. Моя память не очень хорошо удерживает воспоминания о прошлом».

Мария Шумакова продолжила рассуждения о российских мужчинах и женщинах: