5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поделились милым селфи: «Нашла этого парня в машине», — написала актриса. Елена Летучая с мужем преодолели путь Минск-Варшава на мотоциклах. Марина Юдашкина поделилась семейным фото из Израиля. Катя Лель с семьей сходила в кино. Наталья Подольская и Полина Гагарина тоже продемонстрировали семейную идиллию.
Дженнифер Лопес, «татушка» Юлия Волкова, актрисы Екатерина Волкова и Эвелина Бледанс показали летние снимки.
Татьяна Навка показала опасные развлечения с дочерью:
Алла Довлатова поделилась опытом:
Отдых с детьми❗️СОВЕТЫ ОПЫТНОЙ МАМЫ: Я выбираю короткую дорогу. Всегда это делала, даже когда мы отдыхали заграницей. Время в пути не больше 4 часов❗️Поэтому мы раньше отдыхали в Европе. Сейчас, когда мой муж стал невыездным в европейские страны (ему разрешены: Куба, Вьетнам и Китай), я в такую дальнюю дорогу с детьми не собираюсь. Я не люблю, когда время в пути отнимает драгоценные дни отпуска и утомляет меня. А обратная дорога оказывается слишком долгой, чтобы дома спокойно адаптироваться к будням. В результате, мы прилетели в Крым. В Симферополь прилетели за 2,5 часа и за час добрались до Алушты - самая ближняя точка от аэропорта на море 🌊. Решение как отдыхать принимаем мы с мужем. Однако, я привлекаю к этому выбору детей. Я показала им наш Отель и получила полное одобрение. Им понравились картинки и они заранее представили себе свой отдых. Мы обсудили с ними все возможные варианты. Т.о. мои дети уверены, что то место, где они сейчас отдыхают - это их выбор. В результате – счастливые и довольные дети❗️Но некоторые психологий настаивают на том, что только родители должны принимать решение по вариантам отдыха и делать свой выбор ща детей. Вы читали об «искусственном счастье» Дэниэла Гилберта? «...мы счастливее, когда выбор ограничен и нельзя позже поменять свое решение.» Я с ним не согласна. А Вы, когда планируете отдых с детьми с ними советуетесь куда поехать и какой Отель выбрать? #отдыхсдетьми #отдыхвсейсемьей #отдыхвкрыму #алушта @rivierasunrise #следуйзамной
Наталья Водянова похвасталась подарком младшего сына.
Анфиса Чехова показала, какой она была в детстве: «О, нашла свое обнаженное фото досисечного периода. Кажется, это был последний год, когда я загорала без лифчика. В те времена Крым был наш, в принципе как и Украина. Мы все были одно целое. Союз Советских Социалистических Республик. Бабушка с мамой возили меня в Евпаторию, о которой у меня остались смутные воспоминания. Сметана в стакане на завтрак, которую я до сих пор терпеть не могу. Медузы, в огромном количестве плавающие у берега. Я даже как-то попыталась засушить одну медузу на балконе, чтобы увезти ее в Москву. Но на солнечном балконе, она высохла и испарилась. Как я плакала тогда. Еще помню йодистый запах моря, и как с истерикой меня каждый раз вытаскивали из воды. Моя память не очень хорошо удерживает воспоминания о прошлом».
Мария Шумакова продолжила рассуждения о российских мужчинах и женщинах:
Сегодня опять хочется поразмышлять на тему мужчин. 💁🏻♂️Русских, точнее родившихся в России. Многие женщины вчера писали в комментариях, какой «русский» мужик неотесанный, Грубый и.т.д. И.т.п. Делюсь своим опытом и убеждениями. Я живу не в космическом пространстве и общаюсь с самыми разными людьми. Я легко могу пойти на свидание с официантом, безработным артистом или же владельцем «заводов-пароходов». Иногда разница социальных слоёв доходит до абсурда. И вот, что я вам скажу: мужчина ведёт себя ровным счётом так, как вы этого заслуживаете. То, что вы транслируете, то и получаете. Безусловно встречаются и прямо-таки идиотики, но зачем же с ними связываться? Много раз наблюдала, как один и тот же мужчина абсолютно по-разному проявляется с разными женщинами-одной целует ножки и скупает половину ЦУМа, другую буквально за человека не считает. Если женщина наполнена уважением к себе и окружающим, то и мужчина безусловно будет бережно к ней относится. Другой вопрос , что с самоуважением у женщин постсоветского пространство дела обстоят туго! С этим надо работа: систематично и ежедневно. Если барышня излучает естественную женственность и нежность, безусловно мужчине будет приятно позаботиться о вас. ( хотя о «заботе» можно отдельный пост написать. На мой взгляд, вечное желание, чтобы о вас позаботились чаще говорит о неком инфантилизме, коим сама страдаю). Я всегда вижу взаимосвязь моих внутренних ощущений и внешнего мира. Как-то раз, находясь в разрушенном состоянии и в полном ощущении, что я похожа на толстого армянского мальчика, зачем-то отправилась на свидание с незнакомцем. Встретились на Бронной, он был ещё и с друзьями. Это было просто ужасно! Его товарищи отпускали странные шутки, он стоял, как мешок с картошкой, а я просто убежала со свидания в слезах. Возможно, что с другими девушками он общался по-другому, но в тот вечер я сама относилась к себе хуже некуда, потому и Вселенная подарила мне подобную ситуацию-отражение моих мыслей. Вывод один, вместо того, чтобы кричать, что все мужики-козлы, а особенно наши, намного созидательней заняться ощущением себя в пространстве. Культивировать уважение к себе и к окружающим! Согласны?
Певица Натали опубликовала интригующее видео:
Инна Маликова рассказала и показала секрет идеальной фигуры:
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - отговорки. Отправляясь всего на три дня в мини-отпуск, я и не думала брать с собой спортивную форму. Хотя мой тренер советовал не нарушать режим и тренироваться даже в Черногории. Но когда берёшь с собой небольшой чемоданчик, для кроссовок места не находится, согласны? Но даже отсутствие спорт. формы не остановит человека, который уже вошёл в тренировочный режим. Самая простая лестница - это один из самый лучших тренажеров. Так что, дорогие мои, только вперёд! Вверх по лестнице и будет нам счастье!🎢 Кстати, какой летний вид спорта выбираете вы? Ну, кроме футбола, конечно же) #Malikova_sport
Лариса Вербицкая похвасталась гибкостью и рассказала о своем питании: «Мне нравится хорошо выглядеть, а без хороших суставов и отличных сосудов это сделать сложно и, пожалуй, даже невозможно. Так что в моей косметичке есть еще и витамины молодости. Витамины D, C, Omega-3 известны. А есть еще витамин К. Самый полезный из всей группы витаминов К стал витамин К-2. Он поддерживатет молодость суставов, сохраняет эластичность сосудов, помогает усваивать витамин D, снижает риск онкологии, регулирует уровень сахара в крови. Лучший источник витамина К 2 это растительные продукты , особенно листовая зелень (шпинат, листовая капуста)».
Фото: instagram