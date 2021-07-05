5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Саша Бортич показала эффектное фото в летнем женственном образе в поле.
«Максимально сельский вог», — написала она.
Павел Прилучный делится впечатлениями от сербской кухни — и рекомендует ее своим подписчикам.
Алена Шишкова наслаждается отдыхом на море и делится ярким кадром.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Дарья Мельникова опубликовала редкие и очень милые кадры с детьми от Артура Смольянинова — сын понюхал цветок и разбил горшок.
Екатерина Вилкова поделилась кадром, где «крутой мужик испортил кадр». В роли крутого мужика — ее супруг Илья Любимов.
Агата Муцениеце поделилась фотографией дочери Мии с розовыми афрокосами.
Анна Семенович поделилась архивной фотографией со своим младшим братом, где они еще дети.
Ксения Собчак открыла пляжный сезон в Баку и поделилась стильным ярким пляжным образом.
Светлана Бондарчук опубликовала забавное видео о том, как она со своим возлюбленным купается в море.
Ольга Бузова тоже опубликовала архивное фото с семьей, на котором она совсем маленькая.
Айза Долматова наслаждается отдыхом и публикует эффектное фото на трапе самолета.
Анна Дзюба, солистка Artik & Asti, блеснула прекрасной фигурой в черном мини-платье.
Фото: Instagram Павла Прилучного, Ольги Бузовой, Айзы Долматовой, Ксении Собчак, Анны Дзюбы, Саши Бортич, Светланы Бондарчук, Алены Шишковой, Дарьи Мельниковой, Агаты Муцениеце, Екатерины Вилковой
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