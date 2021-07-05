5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Семенович поделилась архивной фотографией со своим младшим братом, где они еще дети.

Ксения Собчак открыла пляжный сезон в Баку и поделилась стильным ярким пляжным образом.

Светлана Бондарчук опубликовала забавное видео о том, как она со своим возлюбленным купается в море.