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5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Бортич показала эффектное фото в летнем женственном образе в поле.

«Максимально сельский вог», — написала она.

Павел Прилучный делится впечатлениями от сербской кухни — и рекомендует ее своим подписчикам.

Алена Шишкова наслаждается отдыхом на море и делится ярким кадром.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: @xenia_sobchak

Дарья Мельникова опубликовала редкие и очень милые кадры с детьми от Артура Смольянинова — сын понюхал цветок и разбил горшок.

Екатерина Вилкова поделилась кадром, где «крутой мужик испортил кадр». В роли крутого мужика — ее супруг Илья Любимов.

Агата Муцениеце поделилась фотографией дочери Мии с розовыми афрокосами.

Анна Семенович поделилась архивной фотографией со своим младшим братом, где они еще дети.

Ксения Собчак открыла пляжный сезон в Баку и поделилась стильным ярким пляжным образом.

Светлана Бондарчук опубликовала забавное видео о том, как она со своим возлюбленным купается в море.

Ольга Бузова тоже опубликовала архивное фото с семьей, на котором она совсем маленькая.

Айза Долматова наслаждается отдыхом и публикует эффектное фото на трапе самолета.

Анна Дзюба, солистка Artik & Asti, блеснула прекрасной фигурой в черном мини-платье.

Фото: Instagram Павла Прилучного, Ольги Бузовой, Айзы Долматовой, Ксении Собчак, Анны Дзюбы, Саши Бортич, Светланы Бондарчук, Алены Шишковой, Дарьи Мельниковой, Агаты Муцениеце, Екатерины Вилковой

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