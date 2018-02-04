5 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Уважаемые подписчики! Уже много лет за моей жизнью пристально наблюдает Заслуженный артист РСФСР Станислав Юрьевич Садальский. Если полистаете - увидите только часть выводов, к которым он пришёл в разные годы в свободное от служения Мельпомене время. Я всегда с уважением относился к тем его актёрским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съёмках. Я по публикациям ещё десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актёр продолжает 😀Как вы считаете, в чём причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?
Лучше гор могут быть только #горы. Лучше и не скажешь.А если Солнце 🌞вышло с тобой на трассу-вспомнишь всё.А иначе зачем тебе на пиках горных майка дайвера? Правильно-соединить две стихии-подводную и горную! Помним девиз-будьте реалистами -стремитесь к невозможному👌Костюмчик сидит,снег скрипит ,лыжи навострили,и вперёд ⛷⛷⛷А что там возможно,что нет-по ходу дела разберёмся 👌И огромное спасибо @rosakhutor это они подняли меня на такую высокую красоту #розахуторвотэтода #главныегорыроссии #розахутор #rosakhutor #розахутор2018 #mountains #отдых #скорость #лыжи #ski #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет