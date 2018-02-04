О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак рассказала, как ее малыш скучает, когда она в командировках: «Платон точно вычислил причинно-следственную связь. Как только в гостиной появляется чемодан-значит мама опять уезжает... Чемодан у нас теперь -главный враг». Семья Пресняковых-Подольских снова опубликовала милое фото. София Ротару делится солнечными фотографиями.

Бритни Спирс призналась в любви брутальному красавцу: «Я с этим мужчиной уже больше года... Каждый день он вдохновляет меня быть лучше, и это заставляет меня чувствовать себя самой везучей девушкой в мире». Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поделились похожей фотографией: «И вот совершенно неважно, что пасмурно и моросит дождик...)) Когда рядом такая стихия, необъятная, мощная, немного пугающая-можно зависнуть очень надолго! Взять табуреточку, сидеть и вдохновляться, дышать воздухом , морем и свободой!!!»

Юлия Савичева нашла идеальный цвет помады: «Мой синоним хорошего настроения - красивая помада на губах. Кстати, само настроение можно менять в зависимости от оттенка! Сегодня я абсолютно счастлива и в то же время спокойна, потому что на моих губах любимый темный нюд». Анна Седокова снова интригует откровенной позой и нарядом: «Если любви суждено быть незабываемой...» — и радует милым видео с дочкой.