О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев наслаждается временем, проведенным с сыном.

Ксения Собчак рассказала, как ее малыш скучает, когда она в командировках: «Платон точно вычислил причинно-следственную связь. Как только в гостиной появляется чемодан-значит мама опять уезжает... Чемодан у нас теперь -главный враг». Семья Пресняковых-Подольских снова опубликовала милое фото. София Ротару делится солнечными фотографиями.

Бритни Спирс призналась в любви брутальному красавцу: «Я с этим мужчиной уже больше года... Каждый день он вдохновляет меня быть лучше, и это заставляет меня чувствовать себя самой везучей девушкой в мире». Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поделились похожей фотографией: «И вот совершенно неважно, что пасмурно и моросит дождик...)) Когда рядом такая стихия, необъятная, мощная, немного пугающая-можно зависнуть очень надолго! Взять табуреточку, сидеть и вдохновляться, дышать воздухом , морем и свободой!!!»

Юлия Савичева нашла идеальный цвет помады: «Мой синоним хорошего настроения - красивая помада на губах. Кстати, само настроение можно менять в зависимости от оттенка! Сегодня я абсолютно счастлива и в то же время спокойна, потому что на моих губах любимый темный нюд». Анна Седокова снова интригует откровенной позой и нарядом: «Если любви суждено быть незабываемой...» — и радует милым видео с дочкой.

Любовь Успенская поделилась нежным видеороликом: «Ради этой минуты хочется жить, в этом моё материнское счастье».

Валерия растрогала поклонников очень милой фотографией с щенком: «Знакомство с родственниками закончилось любовью с первого взгляда. Лизи -Анюткина мечта».

Оксана Федорова поделилась милым видеороликом: «В выходные дни мы любим наблюдать за нашими питомцами. Скоро ожидаем пополнения!»

Анастасия Волочкова радуется снежной зиме:

Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Садальским:

Уважаемые подписчики! Уже много лет за моей жизнью пристально наблюдает Заслуженный артист РСФСР Станислав Юрьевич Садальский. Если полистаете - увидите только часть выводов, к которым он пришёл в разные годы в свободное от служения Мельпомене время. Я всегда с уважением относился к тем его актёрским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съёмках. Я по публикациям ещё десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актёр продолжает 😀Как вы считаете, в чём причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Олег Газманов не отстает:

А Арина Шарапова — ее комментирует.

Екатерина Андреева наслаждается видами и погодой:

Лучше гор могут быть только #горы. Лучше и не скажешь.А если Солнце 🌞вышло с тобой на трассу-вспомнишь всё.А иначе зачем тебе на пиках горных майка дайвера? Правильно-соединить две стихии-подводную и горную! Помним девиз-будьте реалистами -стремитесь к невозможному👌Костюмчик сидит,снег скрипит ,лыжи навострили,и вперёд ⛷⛷⛷А что там возможно,что нет-по ходу дела разберёмся 👌И огромное спасибо @rosakhutor это они подняли меня на такую высокую красоту #розахуторвотэтода #главныегорыроссии #розахутор #rosakhutor #розахутор2018 #mountains #отдых #скорость #лыжи #ski #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Надеждя Бабкина делится хорошим настроением:

Фото: instagram