5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сын Полины Гагариной похвастался селфи с Арнольдом Шварценеггером: «Мечты сбываются».

Юлия Такшина показала фото с необычным питомцем: «С подружкой 🐌яейпонравилась».

Бойфренд Светланы Бондарчук Сергей Харченко показал ее забавное фото: «Каникулы в Питере».

Леонид Агутин сфотографировался с коллегами: «Съемка вокального трека — таинство священнодействия. Самая важная часть клипа, каким бы хорошим или плохим он не был».

Алена Шишкова опубликовала архивное фото с папой: «Пап, я знаю, что у тебя есть аккаунт в Инстаграм, и ты тайно за мной подсматриваешь. Поэтому хотелось тебе сделать приятное. Личное поздравление я уже сказала, а это мое публичное признание тебе в любви. Люблю тебя! С Днем Рождения».

Анна Нетребко нашла старую фотографию сына: «Перебираю старые фотографии... Тиша с Максимом и Ниночкой Хворостовскими».

Виктория Лопырева показала, как подрос ее сын: «Он сделал нашу жизнь еще интереснее и, главное, что ему только год, а мы оба уже чему-то у него научились».

Кристина Асмус призналась в том, что она жутко несовременная: «Я постоянно говорю о том какой прекрасный цифровой век. Все есть, все можно достать. Но при этом я вообще не умею пользоваться айфоном и компьютером. Максимум – позвонить, сфоткать и будильник)))))))) Ну и фонарик иногда. А вот одновременно сфоткать и фонарик — уже недостижимое чудо для меня. Печатаю на клавиатуре одним пальцем. А когда на кассе мне говорят прикладывайте телефон к терминалу, я не понимаю что от меня хотят и спешно достаю из кошелька карточку. Я даже музыку не умею скачивать. Какие-то там подписки, что-то покупать, что-то нет. Блин, я лучше радио послушаю, рили. Даже фильмы я до сих пор через ‘Медиа гет’ смотрю. Говорят, я динозавр и так вообще уже никто не делает. Осенью российский фильм "Бык" через Айтюнс скачала, так не разобралась как его включить».

Алена Свиридова рассказала о новом опыте: