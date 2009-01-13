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5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram сына Полины Гагариной

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сын Полины Гагариной похвастался селфи с Арнольдом Шварценеггером: «Мечты сбываются».

Юлия Такшина показала фото с необычным питомцем: «С подружкой 🐌яейпонравилась».

Бойфренд Светланы Бондарчук Сергей Харченко показал ее забавное фото: «Каникулы в Питере».

Леонид Агутин сфотографировался с коллегами: «Съемка вокального трека — таинство священнодействия. Самая важная часть клипа, каким бы хорошим или плохим он не был».

Алена Шишкова опубликовала архивное фото с папой: «Пап, я знаю, что у тебя есть аккаунт в Инстаграм, и ты тайно за мной подсматриваешь. Поэтому хотелось тебе сделать приятное. Личное поздравление я уже сказала, а это мое публичное признание тебе в любви. Люблю тебя! С Днем Рождения».

Анна Нетребко нашла старую фотографию сына: «Перебираю старые фотографии... Тиша с Максимом и Ниночкой Хворостовскими».

Виктория Лопырева показала, как подрос ее сын: «Он сделал нашу жизнь еще интереснее и, главное, что ему только год, а мы оба уже чему-то у него научились».

Кристина Асмус призналась в том, что она жутко несовременная: «Я постоянно говорю о том какой прекрасный цифровой век. Все есть, все можно достать. Но при этом я вообще не умею пользоваться айфоном и компьютером. Максимум – позвонить, сфоткать и будильник)))))))) Ну и фонарик иногда. А вот одновременно сфоткать и фонарик — уже недостижимое чудо для меня. Печатаю на клавиатуре одним пальцем. А когда на кассе мне говорят прикладывайте телефон к терминалу, я не понимаю что от меня хотят и спешно достаю из кошелька карточку. Я даже музыку не умею скачивать. Какие-то там подписки, что-то покупать, что-то нет. Блин, я лучше радио послушаю, рили. Даже фильмы я до сих пор через ‘Медиа гет’ смотрю. Говорят, я динозавр и так вообще уже никто не делает. Осенью российский фильм "Бык" через Айтюнс скачала, так не разобралась как его включить».

Алена Свиридова рассказала о новом опыте:

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На заметку путешественникам. На Airbnb есть отличный раздел - впечатления. Когда я искала себе жильё в Марбелье, наткнулась на «Путешествие по горам на велосипеде с электроприводом», на электровелике, короче:) надо сказать, что в Крыму я езжу на старом советском велосипеде, безо всяких наворотов, типа переключения передач. Пока в гору едешь - семь потов сойдёт. А тут такой железный конь! И, друзья мои, это оказалось так круто!!!! К моему большому везению в группе я оказалась одна, потому что в воскресенье больше ни один нормальный человек не встал в 7 утра. 2 инструктора оказались в моём полном распоряжении , учили, страховали , веселили:) а ехать круто в гору - оказалось вообще не сложно, и на трассе тоже вполне безопасно, все бдят, друг друга пропускают, улыбаются и машут:) так что рекомендую ничего не бояться и осваивать новое! #испания #умныйвгорупоедет #счастье #спорт #горныйвелосипед

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)

Анна Хилькевич рассказала в своем блоге об отдыхе в Тайланде.

Сергей Безруков сделал оптимистичное селфи несмотря на погоду: «Мороз и солнце... Сегодня был сказочный день) И даже снег шел...пушистый))) как в детстве))) Говорят растает снова.... Но хоть пару дней...)) Нагулялись) Впереди гастроли и начало новых съемок.... Заряжаемся, Дорогие мои,Хоррошие!!!!) #фотонастроение #фотопозитив #всемдобра».

Фото и видео: instagram

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