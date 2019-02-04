5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка поздравила подписчиков с Новым Годом: «Сегодня вступает в силу Восточный Новый Год! В прошлом году из путешествия по Корее узнала много интересного! Оказывается, на востоке, в отличие от нас, праздник ассоциируется с приходом весны, а год Свиньи особо почитаем, потому что это последнее завершающее животное восточного зодиакального круга. Символ богатства, доброты, щедрости и терпения! А людям родившимся в год Кролика восточный гороскоп обещает плодотворный год!»
Надежда Михалкова поделилась забавным селфи и мыслями: «Накопилось пару мыслей, которыми хочется поделиться. Каждый переживает разные этапы в своей жизни: счастливые, грустные, иногда кажется этап полного застоя .....иногда эти этапы могут быстро сменять друг друга, иногда один этап задерживается или другой не наступает так быстро как нам хочется ... но! Все эти этапы состоят из дней . Каждый день! 24 часа... эти дни слагаются в недели... потом в месяцы ну и плавно в года ! Так вот, как, каждое утро помнить о том, что день, который тебя ждёт- больше никогда не повторится , он уникален ? ( уникально -грустный , уникально -бездарный, уникально -весёлый , уникально -унылый, уникально -никакой ) как научиться с предвкушением этого уникального «не пойми чего» не терять надежду , находить силы , находить место для радости , находить место для грусти и делать это осознанно . Да - сегодня я счастлив ! Да - сегодня я грустен! Да- сегодня я раздражён. Мне кажется , очень важно, не врать себе , не надевать маски и не играть в игры, потому что от тебя ждут именного этого, а быть честным и пытаться найти себя в потоке .... ( у каждого свой поток....) ведь из каждого дня, недели, месяца, года- слагается жизнь. Вот оглянешься , а тебя в этой «твоей» жизни совсем и не было. Сегодня у меня удивительно-усатый день! Хулиганьте , не переставайте быть детьми и весна скоро придёт (ну через пару месяцев точно)».
«Вот теперь уж точно наступил Год Свиньи по китайскому календарю! В этом году я ваш Талисман. Верим в чудеса и любовь», — написала Кристина Орбакайте.
Тутта Ларсен рассказала о ревности и настоящих мужчинах:
Ревную ли я мужа? Какую-то часть своей жизни я была просто чемпионом по выбору мужчин, неспособных хранить верность. Трижды я оказывалась в этой отвратительной ситуации, когда из живой яркой женщины ты превращаешься в полураздавленное насекомое, по которому проехался каток предательства. Я жила в постоянном страхе, в чувстве нечистоты, в темноте. Ощущая себя полным ничтожеством. Я рылась в его карманах, выслеживала, читала чужие смски, вздрагивала от каждого звонка на мобильный. Я ползала на пузе и мечтала, чтобы он вернулся. До сих пор не могу понять, как я оказалась в такой ситуации, почему просто не ушла, но больные отношения порождают порой очень прочные связи. Потом я стала мамой (одиночкой) чудесного мальчика, и это несколько приподняло мое чувство самоуважения. Но внутри я была по-прежнему уязвлена. Все мужчины изменяют. Нельзя открываться на 100%. Доверяй но проверяй. Все эти правила нелюбви и недоверия прочно сидели во мне, я вообще прекратила общаться с мужчинами. Но потом пришел Валера и не оставил мне выбора 😂. Ревновала ли я? Еще как. Красивый, на 10 лет моложе меня, яркий, общительный. Трудно даже описать, сколько страхов во мне было, ревность - еще не самое болезненное. Но у моего мужа оказалось невероятно мощное чувство собственного достоинства. Воспитанный в консервативной семье, потомок казачьего рода с долгой историей патриархальной честной жизни, вымоленный бабкой-староверкой, он вырос удивительно чистым человеком. И, что немаловажно, со здоровой психикой. Для него честь, верность, честность - это реалии его жизни, его система координат. Мне поначалу было очень сложно в это поверить, я таких мужчин раньше не видела и не понимала, как тут вообще строить отношения, когда да - это да, а нет - это нет, и все! Никаких интриг, никакого подтекста, ноль сомнений. Поэтому когда я предъявила ему свою ревность, он сначала очень удивился, а потом обиделся. Мое недоверие было для него оскорбительным. Для него быть неверным - это унизительно, это недостойно мужчины. Жизнь длинная. Я не знаю, что будет с нами дальше. Но точно знаю, что ревность - худшее, что ты можешь предложить любимому человеку. Потому что если нет доверия - то нет смысла быть вместе.
Алена Свиридова сравнила два фото: «Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет) Вы заметили?»
Роза Сябитова поделилась старой фотографией и воспоминаниями, связанными с ней: «В молодые годы, я была 15 раз свидетельницей на свадьбе. Притом, что у меня не было подруг, но меня передавали из рук в руки. Но, эту свадьбу я не забуду никогда. В те, далекие 80-тые, я еще не знала про свадебные приметы. Например, если жениху и невесте положить в обувь зерен и денег: первые для того, чтобы не нуждались в хлебе, вторые, чтобы они водились, легко добывались. С этим понятно и логично. Но откуда взялась примета, наливать в туфлю невесты водку, если у той 41 размер обуви, и заставлять свидетельницу все это выпить? Как только я узнала, что меня ждет на этой свадьбе, меня, как ветром сдуло. Больше я на свадьбы свидетельницей не ходила».
Иосиф Пригожин показал, каким он был, когда на его голове росли волосы: «Этому парню 2 апреля исполнится 50 лет, даже не верится. Как вы думаете, а сколько лет этому молодому человеку на фото? Надеюсь, кто на нем, вы догадались».
Нонна Гришаева показала фото из гримерки: «Ну, наконец-то мы встретились)) #театрвахтангова #мадемуазельнитуш #любимыйпартнёр @oleshkoaleksandr».
Анастасия Решетова поделилась воспоминаниями о Париже.Джорджина Родригес показала милое видео:
Екатерина Андреева показала, как занимается йогой:
Вера Брежнева показала, как ее «уделала» Лена Перминова:
Ольга Бузова похвасталась фигурой и анонсировала концерт: «С самолета в танцевальную студию. Ставим новые номера для вас. И готовлюсь к своему первому выступлению в этом году в Москве».
Лера Кудрявцева порекомендовала выставку: «Если вы в ближайшее время собираетесь в Рим, советую обязательно посетить уникальную выставку "Русский путь. От Дионисия до Малевича". В стенах Музея Ватикана представлено 54 экспоната из шедевров собрания Третьяковской галереи и других музеев России. Экспозиция продлится до 16 февраля, а все собранные в рамках розыгрыша средства были направлены в фонд помощи детям с органическими повреждениями ЦНС».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram