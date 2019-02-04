5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка поздравила подписчиков с Новым Годом: «Сегодня вступает в силу Восточный Новый Год! В прошлом году из путешествия по Корее узнала много интересного! Оказывается, на востоке, в отличие от нас, праздник ассоциируется с приходом весны, а год Свиньи особо почитаем, потому что это последнее завершающее животное восточного зодиакального круга. Символ богатства, доброты, щедрости и терпения! А людям родившимся в год Кролика восточный гороскоп обещает плодотворный год!»

Надежда Михалкова поделилась забавным селфи и мыслями: «Накопилось пару мыслей, которыми хочется поделиться. Каждый переживает разные этапы в своей жизни: счастливые, грустные, иногда кажется этап полного застоя .....иногда эти этапы могут быстро сменять друг друга, иногда один этап задерживается или другой не наступает так быстро как нам хочется ... но! Все эти этапы состоят из дней . Каждый день! 24 часа... эти дни слагаются в недели... потом в месяцы ну и плавно в года ! Так вот, как, каждое утро помнить о том, что день, который тебя ждёт- больше никогда не повторится , он уникален ? ( уникально -грустный , уникально -бездарный, уникально -весёлый , уникально -унылый, уникально -никакой ) как научиться с предвкушением этого уникального «не пойми чего» не терять надежду , находить силы , находить место для радости , находить место для грусти и делать это осознанно . Да - сегодня я счастлив ! Да - сегодня я грустен! Да- сегодня я раздражён. Мне кажется , очень важно, не врать себе , не надевать маски и не играть в игры, потому что от тебя ждут именного этого, а быть честным и пытаться найти себя в потоке .... ( у каждого свой поток....) ведь из каждого дня, недели, месяца, года- слагается жизнь. Вот оглянешься , а тебя в этой «твоей» жизни совсем и не было. Сегодня у меня удивительно-усатый день! Хулиганьте , не переставайте быть детьми и весна скоро придёт (ну через пару месяцев точно)».

«Вот теперь уж точно наступил Год Свиньи по китайскому календарю! В этом году я ваш Талисман. Верим в чудеса и любовь», — написала Кристина Орбакайте.

Тутта Ларсен рассказала о ревности и настоящих мужчинах: