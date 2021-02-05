5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Егор Кончаловский показал элегантное фото своей дочери Марии на балу – «Почти Наташа Ростова», подписал режиссер.
Агата Муцениеце продолжает демонстрировать элегантные наряды с шоу «Голос.Дети» – на этот раз она появилась в элегантном розовом платье с бретелями.
Рита Дакота опубликовала нежное и трогательное фото с дочкой Мией, и отметила, что девочка очень напоминает ей ее маму.
Равшана Куркова поделилась детским архивным фото, на котором она совсем маленькая, а Максим Галкин показал селфи, которое буквально покорило всех его подписчиков.
Анастасия Решетова похвасталась клипом на новую песню, которое она назвал муд-видео. Песня под названием «Исчезни» посвящена Тимати.
Сам музыкант не преминул послушать песню, и опубликовал видео этого момента. Особенно ему понравился припев – на этом моменте он убавил звук и помахал Решетовой рукой.
Дмитрий Маликов проводит время культурно – он отправился на выставку и поделился селфи с одним из полотен. Яна Рудковская и Евгений Плющенко последовали его примеру, но сходили в Большой театр.
Пятница для Светланы Бондарчук стала воплощением ЗОЖ – она поделилась фотографией с йоги вместе с друзьями.
Элджей в сториз впервые опубликовал совместное фото с Анастасией Ивлеевой, которая на нем в непривычно натуральном образе.
Елена Темникова показала фотографии со своим харизматичным мемным котом и показала настроение дня.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились забавным «семейным фото, сделанным ребенком из этой семьи»
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты, Егора Кончаловского, Яны Рудковской, Агаты Муцениеце, Равшаны Курковой, Дмитрия Маликова, Элджея, Светланы Бондарчук
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