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5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Максим Галкин

Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Егор Кончаловский показал элегантное фото своей дочери Марии на балу – «Почти Наташа Ростова», подписал режиссер.

Агата Муцениеце продолжает демонстрировать элегантные наряды с шоу «Голос.Дети» – на этот раз она появилась в элегантном розовом платье с бретелями.

Рита Дакота опубликовала нежное и трогательное фото с дочкой Мией, и отметила, что девочка очень напоминает ей ее маму.

Равшана Куркова поделилась детским архивным фото, на котором она совсем маленькая, а Максим Галкин показал селфи, которое буквально покорило всех его подписчиков.

Анастасия Решетова похвасталась клипом на новую песню, которое она назвал муд-видео. Песня под названием «Исчезни» посвящена Тимати.

Сам музыкант не преминул послушать песню, и опубликовал видео этого момента. Особенно ему понравился припев – на этом моменте он убавил звук и помахал Решетовой рукой.

Дмитрий Маликов проводит время культурно – он отправился на выставку и поделился селфи с одним из полотен. Яна Рудковская и Евгений Плющенко последовали его примеру, но сходили в Большой театр.

Пятница для Светланы Бондарчук стала воплощением ЗОЖ – она поделилась фотографией с йоги вместе с друзьями.

Элджей в сториз впервые опубликовал совместное фото с Анастасией Ивлеевой, которая на нем в непривычно натуральном образе.

Елена Темникова показала фотографии со своим харизматичным мемным котом и показала настроение дня.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились забавным «семейным фото, сделанным ребенком из этой семьи»

Фото и видео: Instagram Риты Дакоты, Егора Кончаловского, Яны Рудковской, Агаты Муцениеце, Равшаны Курковой, Дмитрия Маликова, Элджея, Светланы Бондарчук

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