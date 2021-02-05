5 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Егор Кончаловский показал элегантное фото своей дочери Марии на балу – «Почти Наташа Ростова», подписал режиссер.

Агата Муцениеце продолжает демонстрировать элегантные наряды с шоу «Голос.Дети» – на этот раз она появилась в элегантном розовом платье с бретелями.

Рита Дакота опубликовала нежное и трогательное фото с дочкой Мией, и отметила, что девочка очень напоминает ей ее маму.

Равшана Куркова поделилась детским архивным фото, на котором она совсем маленькая, а Максим Галкин показал селфи, которое буквально покорило всех его подписчиков.

Анастасия Решетова похвасталась клипом на новую песню, которое она назвал муд-видео. Песня под названием «Исчезни» посвящена Тимати.

Сам музыкант не преминул послушать песню, и опубликовал видео этого момента. Особенно ему понравился припев – на этом моменте он убавил звук и помахал Решетовой рукой.