5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Летучая отметила день рождения: «Какая разница сколько Вам лет, если Вы сумели сохранить ребенка внутри, вы счастливы в любом возрасте».

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о прозвищах сына: «Как только я его не называю уже..) И почему всегда так хочется мелких назвать каким-то забавным словом!? Например: крош, кряхтушка или масюша. Но у всех самое любимое — это "Тимурыч") Кстати, он Тимурычем стал еще когда я была на 6м месяце!»

Ева Лонгория и Мария Погребняк показали своих сыновей.

Анна Хилькевич показала, какой концерт устроила ей дочь с утра: «Когда-нибудь, когда Арианне будет лет 20, она увидит это видео, промотав мою ленту и ей станет неловко за свой контемп».