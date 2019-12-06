5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Елена Летучая отметила день рождения: «Какая разница сколько Вам лет, если Вы сумели сохранить ребенка внутри, вы счастливы в любом возрасте».
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о прозвищах сына: «Как только я его не называю уже..) И почему всегда так хочется мелких назвать каким-то забавным словом!? Например: крош, кряхтушка или масюша. Но у всех самое любимое — это "Тимурыч") Кстати, он Тимурычем стал еще когда я была на 6м месяце!»
Ева Лонгория и Мария Погребняк показали своих сыновей.
Анна Хилькевич показала, какой концерт устроила ей дочь с утра: «Когда-нибудь, когда Арианне будет лет 20, она увидит это видео, промотав мою ленту и ей станет неловко за свой контемп».
Оксана Федорова тоже показала видео с танцев: «Кто не танцует, тот не пьет шампанское! Как же я соскучилась по фокстроту. Очень напряженный конец года».
«Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки — никогда», — шутит над своей «рыночной» фотографией Наталья Водянова.
Леонид Агутин тоже блеснул чувством юмора: «Премия Виктория еще не началась, а все награды уже у меня.)) Все. Интриги нет! Главное договориться за кулисами».
Юлия Савичева поделилась предновогодним настроением: «У меня уже во всю идет подготовка к Новому году! Записываем песни, которые будут звучать у вас в новогоднюю ночь».
Яна Рудковская похвасталась новогодним убранством: «Так как больше времени не будет, нарядили нашу живую волшебную елочку».
Анфиса Чехова показала забавное фото своего домашнего любимца с игрушечным поросенком: «Год Свиньи отбросил копыта».
Ольга Кабо анонсировала выступления труппы: «Соскучились по Маргарите? Мы тоже по нашим зрителям скучаем! Летим к Вам на парусах любви».
Алена Хмельницкая примерила роскошный образ.
Ирина Гринева показала, как можно оказаться неузнанной, даже если твое лицо знакомо сотням и тысячам людей: «Какая прекрасная шапочка для актеров))».
Фото и видео: instagram
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