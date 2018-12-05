5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась семейной фотографией: «Утренний свежачок вам в ленту))) мои любимые гантельки в 21 кг)) ну, с Ариашей все понятно — человек в садик собирается, а Машенька-то какая веселая и как на папу похожа, прическа только другая)))»
Ромео Бекхэм — тоже опубликовал семейный снимок: «Love you guys ❤️»
Муж Ксении Бородиной показал игры их дочери: «Для взрослого это обычная картонная коробка. А для детей это огромный сказочный мир фантазий и приключений».
Мария Порошина показала фото с взрослой дочерью:
🕊Благодарить? - Благодарить. За боль? — За боль - ещё важнее. Простить обидчика? — Простить. Он слаб. И в страхе. Ты —сильнее. Принять скорбящего? — Принять. Всё его скорби и тревоги. Поднять упавшего? — Поднять. Он твой собрат. Один из многих. Благословить? — Благословить. И проклинающих? — Их тоже. Любить жестокий мир? — Любить. Его спасти любовь лишь может.... ❤️ nagornaya_71 (#матьдочь, фото: @emil_dolgatov , @alexander_photography1)💫
Лена Перминова опубликовала фото с сестричкой Верой Брежневой: «Обожаю 💘 Adore this girl!»
Арина Шарапова поделилась зимним настроением: «Бывают такие хмурые дни, когда сердце просит красного цвета, как ложечку малинового варенья». Светлана Лобода — сонным. Юлия Снигирьпоказала счастливое селфи.
Наташа Королева уже вовсю готовится к Новому Году: «Сегодня я за подарками решила прошвырнуться, Дед Мороз подбросил в нужное место». Анастасия Волочкова нарядила елку.
Лиза Арзамасова напомнила о добром благотворительном проекте:
Сегодня в День Волонтера хочу напомнить всем друзьями фонда «Старость в радость», что сбор подарков для бабушек и дедушек уже идёт полным ходом. НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА! Мы очень надеемся на ваше участие! Нам нужно собрать более 40 тысяч подарков для пожилых людей в интернатах и для тех, кто живет одиноко в домах и квартирах, едва сводит концы с концами и лишь дважды в неделю получает помощь от соцработника. Пожалуйста, присоединяйтесь! Только все вместе мы можем дать почувствовать настоящий праздник одиноким людям. Сделать это просто! Для каждого из нас! А для наших подопечных ваши простые знаки внимания - чудо, радость, Вера в Деда Мороза и Праздник. ❤️ Подробная информация о сборе подарков есть на официальном сайте фонда www.starikam.org и на странице фонда в инстаграм @starostvradost . Я напомню вам, как собрать подарок: 🎄мягкие сладости (зефир, конфеты, пастила, мармелад) 🎄красочный Календарь формата А4 (можно чуть больше) 🎄новогоднюю открытку с тёплыми пожеланиями 🎄небольшое полотенце, носочки взрослых размеров (шерсть, х/б, желательно без резинок) 🎄платочек на голову для бабушки или шапку для дедушки 🎄 ночную рубашку для бабушек или футболку для дедушек 🎄 небольшую мягкую игрушку 🎄в этом году у нас более ста пунктов приема подарков. Каждый из вас найдёт удобный, близкий к вашему дому на странице https://starikam.org/podarki2019/🎄на сайте вы можете записаться в волонтёры и принять участие в сортировке, транспортировке и вручении подарков. #старостьврадость #помощьпожилым #домпрестарелых #подарки #новыйгод #деньволонтера #деньдобровольца #волонтеры
Фото и видео: instagram
Текст: Роза Ветрова