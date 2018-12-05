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5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лены Перминовой

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Как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич поделилась семейной фотографией: «Утренний свежачок вам в ленту))) мои любимые гантельки в 21 кг)) ну, с Ариашей все понятно — человек в садик собирается, а Машенька-то какая веселая и как на папу похожа, прическа только другая)))»

Ромео Бекхэм — тоже опубликовал семейный снимок: «Love you guys ❤️»

Муж Ксении Бородиной показал игры их дочери: «Для взрослого это обычная картонная коробка. А для детей это огромный сказочный мир фантазий и приключений».

Мария Порошина показала фото с взрослой дочерью:

Лена Перминова опубликовала фото с сестричкой Верой Брежневой: «Обожаю 💘 Adore this girl!»

Арина Шарапова поделилась зимним настроением: «Бывают такие хмурые дни, когда сердце просит красного цвета, как ложечку малинового варенья». Светлана Лобода — сонным. Юлия Снигирьпоказала счастливое селфи.

Наташа Королева уже вовсю готовится к Новому Году: «Сегодня я за подарками решила прошвырнуться, Дед Мороз подбросил в нужное место». Анастасия Волочкова нарядила елку.

Лиза Арзамасова напомнила о добром благотворительном проекте:

Сегодня в День Волонтера хочу напомнить всем друзьями фонда «Старость в радость», что сбор подарков для бабушек и дедушек уже идёт полным ходом. НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА! Мы очень надеемся на ваше участие! Нам нужно собрать более 40 тысяч подарков для пожилых людей в интернатах и для тех, кто живет одиноко в домах и квартирах, едва сводит концы с концами и лишь дважды в неделю получает помощь от соцработника. Пожалуйста, присоединяйтесь! Только все вместе мы можем дать почувствовать настоящий праздник одиноким людям. Сделать это просто! Для каждого из нас! А для наших подопечных ваши простые знаки внимания - чудо, радость, Вера в Деда Мороза и Праздник. ❤️ Подробная информация о сборе подарков есть на официальном сайте фонда www.starikam.org и на странице фонда в инстаграм @starostvradost . Я напомню вам, как собрать подарок: 🎄мягкие сладости (зефир, конфеты, пастила, мармелад) 🎄красочный Календарь формата А4 (можно чуть больше) 🎄новогоднюю открытку с тёплыми пожеланиями 🎄небольшое полотенце, носочки взрослых размеров (шерсть, х/б, желательно без резинок) 🎄платочек на голову для бабушки или шапку для дедушки 🎄 ночную рубашку для бабушек или футболку для дедушек 🎄 небольшую мягкую игрушку 🎄в этом году у нас более ста пунктов приема подарков. Каждый из вас найдёт удобный, близкий к вашему дому на странице https://starikam.org/podarki2019/🎄на сайте вы можете записаться в волонтёры и принять участие в сортировке, транспортировке и вручении подарков. #старостьврадость #помощьпожилым #домпрестарелых #подарки #новыйгод #деньволонтера #деньдобровольца #волонтеры

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Фото и видео: instagram

Текст: Роза Ветрова

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