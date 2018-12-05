5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась семейной фотографией: «Утренний свежачок вам в ленту))) мои любимые гантельки в 21 кг)) ну, с Ариашей все понятно — человек в садик собирается, а Машенька-то какая веселая и как на папу похожа, прическа только другая)))»

Ромео Бекхэм — тоже опубликовал семейный снимок: «Love you guys ❤️»

Муж Ксении Бородиной показал игры их дочери: «Для взрослого это обычная картонная коробка. А для детей это огромный сказочный мир фантазий и приключений».

Мария Порошина показала фото с взрослой дочерью: