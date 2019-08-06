5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась забавной семейной фотографией: «За эти выходные я усвоила несколько вещей: - я неплохо рисую - моя дочь неплохо рисует - меня заводит человек-паук».

Наталья Подольская — тоже: «Я реально ждала @presnyakovvladimir , чтобы надеть это платье».

Эмин Агаларов сфотографировался с дочерью: «I will love you forever».

Марина Юдашкина и Жанна Эппле показали подросших внуков, а Филипп Киркоров — детей по дороге из Сан-Тропе в Грецию.

Сергей Безруков показал погоду в Сочи: