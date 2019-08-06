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5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич поделилась забавной семейной фотографией: «За эти выходные я усвоила несколько вещей: - я неплохо рисую - моя дочь неплохо рисует - меня заводит человек-паук».

Наталья Подольская — тоже: «Я реально ждала @presnyakovvladimir , чтобы надеть это платье».

Эмин Агаларов сфотографировался с дочерью: «I will love you forever».

Марина Юдашкина и Жанна Эппле показали подросших внуков, а Филипп Киркоров — детей по дороге из Сан-Тропе в Грецию.

Сергей Безруков показал погоду в Сочи:

Юлия Барановская похвасталась талантами сына: «Когда твой старший сын отличный оператор)))»

Олеся Судзиловская продемонстрировала бесконечные ноги на пляже в Малибу: «Всем доброго дня».

Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой.

Певица Нюша пополнила свой Instagram секси-мамочки новой фотографией и философской мыслью: «Время, проведённое в поезде и на самолете, идеально, чтобы остаться наедине с собой... своими мыслями. Еще лучше — посвятить его личностному развитию. Сейчас я особенно ценю эти моменты».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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