5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Алена Шишкова позирует в шикарном нежном платье-комбинации и признается, что обиделась на подписчиков – во время прямого эфира девушку забросали нелицеприятными комментариями.
Дарья Мельникова спонтанно улетела с детьми отдыхать на Кипр. Актриса заявила, что без неприятностей не обошлось, однако все закончилось благополучно.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @a030aa
Юлия Ковальчук поделилась очень забавным видео со своим супругом Алексеем Чумаковым – как проявляется любовь в возрасте.
Ксения Бородина показала своих дочек в модных и одинаковых нарядах.
Тимати опубликовал забавное селфи и рассказал о своих планах на ближайший месяц – очень много волн.
Ольга Ломоносова опубликовала атмосферное фото с отдыха в Греции: «Этой стране не хватает только сырников», – написала она.
Екатерина Вилкова опубликовала забавное фото со съемок нового фильма в Баренцевом море.
Глафира Тарханова поделилась теплыми кадрами с коллегами по съемкам.
Светлана Бондарчук выложила яркий кадр на фоне граффити в Барселоне.
Алена Хмельницкая выложила трогательный кадр со своим супругом – «давно тут не было нас».
Лена Захарова порадовала подписчиков теплой летней фотографией в саду в Подмосковье.
Фото: Instagram Алены Шишковой, Ксении Бородиной, Елены Захаровой, Екатерины Вилковой, Глафиры Тархановой, Тимати, Светланы Бондарчук, Алены Хмельницкой, Ольги Ломоносовой, Юлии Ковальчук, Дарьи Мельниковой
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