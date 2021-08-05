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5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Шишкова позирует в шикарном нежном платье-комбинации и признается, что обиделась на подписчиков – во время прямого эфира девушку забросали нелицеприятными комментариями.

Дарья Мельникова спонтанно улетела с детьми отдыхать на Кипр. Актриса заявила, что без неприятностей не обошлось, однако все закончилось благополучно.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: @a030aa

Юлия Ковальчук поделилась очень забавным видео со своим супругом Алексеем Чумаковым – как проявляется любовь в возрасте.

Ксения Бородина показала своих дочек в модных и одинаковых нарядах.

Тимати опубликовал забавное селфи и рассказал о своих планах на ближайший месяц – очень много волн.

Ольга Ломоносова опубликовала атмосферное фото с отдыха в Греции: «Этой стране не хватает только сырников», – написала она.

Екатерина Вилкова опубликовала забавное фото со съемок нового фильма в Баренцевом море.

Глафира Тарханова поделилась теплыми кадрами с коллегами по съемкам.

Светлана Бондарчук выложила яркий кадр на фоне граффити в Барселоне.

Алена Хмельницкая выложила трогательный кадр со своим супругом – «давно тут не было нас».

Лена Захарова порадовала подписчиков теплой летней фотографией в саду в Подмосковье.

Фото: Instagram Алены Шишковой, Ксении Бородиной, Елены Захаровой, Екатерины Вилковой, Глафиры Тархановой, Тимати, Светланы Бондарчук, Алены Хмельницкой, Ольги Ломоносовой, Юлии Ковальчук, Дарьи Мельниковой

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