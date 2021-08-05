5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Шишкова позирует в шикарном нежном платье-комбинации и признается, что обиделась на подписчиков – во время прямого эфира девушку забросали нелицеприятными комментариями.

Дарья Мельникова спонтанно улетела с детьми отдыхать на Кипр. Актриса заявила, что без неприятностей не обошлось, однако все закончилось благополучно.