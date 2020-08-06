5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Эвелина Хромченко показала забавное фото со своей мини-копией — моделью Евой Смирновой.
Елена Валюшкина сделала фото в удобной одежде спортивного кроя: «5.39 утра. Кто- то уже с работы».
Наталья Орейро записала анонс для российских фан-клубов:
Аврора сделала селфи в зале: «Как у вас с гибкостью? У меня всегда было не очень. Даже в детстве, когда я ходила на художественную гимнастику, мой шпагат был больше похож на мостик, а мостик — на лавочку. Зато удавались упражнения с лентой и мячом! Художественную гимнастику я давно бросила, а вот растяжку нет. По утрам (иногда и по вечерам) делаю легкую зарядку, а сейчас пошла на стретчинг».
Светлана Бондарчук с женихом прокатилась на американских горках.
Оксана Самойлова радуется тому, что наконец-то добралась до моря вместе с семьей.
Регина Тодоренко нарядила пухляша-сына в костюм супермена.
Егор Кончаловский и Агата Муцениеце показали, как проводят время с детьми.
Марина Юдашкина похвасталась урожаем: «Уже и не знаю что еще надо закрутить на зиму. У вас есть хорошие рецепты?»
Эммануил Виторган примерил новый грим.
Сергей Лазарев наслаждается летом.
Фото и видео: Instagram / @evelinakhromtchenko / @elena_valushkina / @avrora_tv / @volochkova_art/ @reginatodorenko / @egorkonchalovsky / @agataagata / @marinayudashkina / @emmanuil_vitorgan / @lazarevsergey
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