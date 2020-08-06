5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Аврора сделала селфи в зале: «Как у вас с гибкостью? У меня всегда было не очень. Даже в детстве, когда я ходила на художественную гимнастику, мой шпагат был больше похож на мостик, а мостик — на лавочку. Зато удавались упражнения с лентой и мячом! Художественную гимнастику я давно бросила, а вот растяжку нет. По утрам (иногда и по вечерам) делаю легкую зарядку, а сейчас пошла на стретчинг».

Светлана Бондарчук с женихом прокатилась на американских горках.