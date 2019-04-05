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5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елизаветы Башаровой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

В минувшую пятницу актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отметила 50-летие:

С Днем Рождения меня! Звездочеты и астрологи утверждают, что 5 апреля 2019 года произойдет Новолуние в знаке Овна! А это значит, что я – Эвелина Блёданс! – даю всем вам, друзья мои, установку на хорошие перемены и новую жизнь! Мы сегодня можем закрыть темные или серые странички нашей судьбы и начать жизнь с чистого листа. Мы можем сбросить с себя комплексы, обиды, ограничения, все, что мешает двигаться вперед. Я даю вам установку быть решительными и смелыми, не бояться перемен и новых путей! Я даю вам установку избавиться от всего, что мучит, тревожит и расстраивает! Я даю вам установку обязательно быть счастливыми! Говорят, что 5 апреля - единственный день в году, когда можно обратиться к своей судьбе и попросить ее об исполнении самого сокровенного желания! Представляете?) Главное, точно формулировать и ни в коем случе не произносить частицу "НЕ"!) Повторяем за мной: Хочу, чтоб я и мои близкие были здоровы! Хочу, чтоб был мир! Хочу, чтоб меня окружали любовь и доброта! А что сегодня пожелали вы?...

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Оксана Федорова поделилась мыслями о красоте: «До определенного возраста мы выглядим хорошо, благодаря генетике, а после 40 наша красота в наших руках. Красота и здоровье требуют ежедневных усилий».

Игорь Макаров показал, как веселится без Пелагеи: «Закрытие сезона....ребята лучшие».

Кристина Асмус показала милое фото с дочерью: «Нежных фото много не бывает».

Жасмин с младшими деми снялась для обложки журнала.

Елизавета Башарова рассказала о заботе со стороны сына: «Мама заболела. Мой маленький Монстрик превратился в нежного Котенка, который целует, обнимает, гладит по носу, щекочет ресницами и говорит: "Мамака, я тея любю.." А дневной сон с ним — такая благость. Люблю тебя, мой Ангел».

Рианна поздравила маму с днем рождения. Анна Семенович показала редкое фото с родителями: «Как же приятно проводить время с родителями, только будьте здоровы, мои дорогие».

Сергей Безруков показал кадры с семейной прогулки:

Криштиану Роналду показал новое милое видео с детьми:

Надежда Михалкова поделилась мечтой: «У меня обязательно будет маленький садик».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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