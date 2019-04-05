5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувшую пятницу актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отметила 50-летие:
С Днем Рождения меня! Звездочеты и астрологи утверждают, что 5 апреля 2019 года произойдет Новолуние в знаке Овна! А это значит, что я – Эвелина Блёданс! – даю всем вам, друзья мои, установку на хорошие перемены и новую жизнь! Мы сегодня можем закрыть темные или серые странички нашей судьбы и начать жизнь с чистого листа. Мы можем сбросить с себя комплексы, обиды, ограничения, все, что мешает двигаться вперед. Я даю вам установку быть решительными и смелыми, не бояться перемен и новых путей! Я даю вам установку избавиться от всего, что мучит, тревожит и расстраивает! Я даю вам установку обязательно быть счастливыми! Говорят, что 5 апреля - единственный день в году, когда можно обратиться к своей судьбе и попросить ее об исполнении самого сокровенного желания! Представляете?) Главное, точно формулировать и ни в коем случе не произносить частицу "НЕ"!) Повторяем за мной: Хочу, чтоб я и мои близкие были здоровы! Хочу, чтоб был мир! Хочу, чтоб меня окружали любовь и доброта! А что сегодня пожелали вы?...
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram