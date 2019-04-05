5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Федорова поделилась мыслями о красоте: «До определенного возраста мы выглядим хорошо, благодаря генетике, а после 40 наша красота в наших руках. Красота и здоровье требуют ежедневных усилий».

Игорь Макаров показал, как веселится без Пелагеи: «Закрытие сезона....ребята лучшие».

Кристина Асмус показала милое фото с дочерью: «Нежных фото много не бывает».

Жасмин с младшими деми снялась для обложки журнала.

Елизавета Башарова рассказала о заботе со стороны сына: «Мама заболела. Мой маленький Монстрик превратился в нежного Котенка, который целует, обнимает, гладит по носу, щекочет ресницами и говорит: "Мамака, я тея любю.." А дневной сон с ним — такая благость. Люблю тебя, мой Ангел».

Рианна поздравила маму с днем рождения. Анна Семенович показала редкое фото с родителями: «Как же приятно проводить время с родителями, только будьте здоровы, мои дорогие».

Сергей Безруков показал кадры с семейной прогулки: