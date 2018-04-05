5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ким Кардашьян собрала всю семью в один кадр и рассказала, что это было очень сложно сделать. Екатерина Вилкова поделилась семейным снимком: «В день рождения Павлы мы путешествовали по миру Аватар».
Виктория Бекхэм поделилась снимком, на котором ее подросшая дочь рисует картину. А Виктория Дайнеко — показала, как ее видит дочь.
Альбина Джанабаева показала счастливые дни в Барселоне:
Ольга Кабо показала фото с дочерью: «Чистый четверг — чистые помыслы, светлые мечты, благородные поступки, родные люди... Любимая дочь и море цветов. Мира и добра». Ляйсан Утяшева поделилась фото с детьми: «На пару дней погреться. Утята».
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой и платьем. Екатерина Андреева рассказала про «котойогу»:
Вот сколько раз я ей говорил-не надо тратить деньги на все эти йожкины 🧘🏻♀️🧘🏻♀️🧘🏻♀️приспособления-кирпичи,ремни,коврики.Я сам могу быть всем одновременно .Вот распластался-я уже и коврик.Вот лёг и стал утяжелителем.А если ещё сильнее надо того-с,плющить,громилу Мистера Б.позовём-уж он придавит своим весом,так придавит😺😺😺,мало не покажется .И массажист не нужен,я сам могу лапками 🐈🐾🐾месить,а то что когти иногда выпускаю-так это китайская акупунктура - терпи,потом лучше будет.В общем мы с Берендеем выступаем единым фронтом😻Мы -антидепрессанты и не только для неё ,но и для Вас,ее спутников по Инсте -засим остаёмся с Вами, Сэры-Пэры-Лорды аглицкие(по породе токмо),потому,как мы уж обрусели тут с Катькой энтой и других Родин нам не надо ,кроме Москвы и бабушкиной дачи в Подмосковье 🌲🌲🌲 #здоровье #зож #йога #healthy #energy #balance #yogalove #yogagirl #здоровыйобразжизни #yogini #asana #yoga #девочки #девочкитакиедевочки #красотка #pretty #кошка #котэ #кот #котик #cats #lovecats #catlover #catlovers #catlove #ilovecats #ilovecat #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #икотецикогтецинанервахигрец
Ольга Орлова ответила на жесткую критику:
Тут прочла про себя и своё лицо статейку одного блоггера...(листайте фото) Не скрою, была удивлена не столько её бредовым содержанием, сколько ненавистью, которой был пропитан этот текст... У меня давно выработался иммунитет к людям, копающимся во мне и моей внешности, к хейтерам, и тем кто считает своим долгом написать мне какую-то гадость под каждым постом... Но сегодня хочу ответить... Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если Вы найдёте на моем «плоском от природы, как блин, лице - бильярдные шары скул, раздутые губы» и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь ещё более разгромное, чем это. Давайте согласуем время и место, и проведём с Вами этот незабываемый вечер вдвоём!😉🥂
Наташа Королева показала старое фото с подругой.
Максим Фадеев поделился очень важным видео:
Вчера нам на почту пришло письмо с этим видео. Не буду скрывать, нам довольно часто присылают разные видео, каверы, снятые на телефон мини-фильмы, но некоторые из материалов просто выворачивают душу наизнанку. Не мог не поделиться этим видео с вами. На нём - воспитанники Культурного центра "Интеграция". Они сделали свою интерпретацию нашей песни с @nargizzakirova_official - #вдвоём. У меня даже слов нет, как невероятно красиво ЗВУЧИТ песня, когда она показана только жестами. Это какой-то невероятный способ передачи текста, эмоций и ритма. Я советую вам посмотреть видео минимум дважды - отдельно уделить внимание и жестовому пению, и танцу ребят. Настолько это плавно, технично, завораживающе. Знаете, самое точное определение для исполнителей этого номера - ТАЛАНТЫ. Другого слова нет. В письме представитель этого учреждения пишет, что их основная задача - интеграция людей с инвалидностью в жизнь города, чтобы создать условия равные для всех детей, и оценивать ребят по их талантам, а не болезням. Я хочу лично поблагодарить вас за приглашение на выступление этих ребят, которое пройдет 8 апреля. В силу обстоятельств я, к сожалению, не смогу там присутствовать, но хочу, чтобы вы знали, что всем сердцем я с вами и за вас. А поддержка людей, которые, я уверен, напишут комментарии, - безгранична. Просто спасибо вам за вас - таких уникальных и неповторимых.
Фото: instagram