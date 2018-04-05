5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ким Кардашьян собрала всю семью в один кадр и рассказала, что это было очень сложно сделать. Екатерина Вилкова поделилась семейным снимком: «В день рождения Павлы мы путешествовали по миру Аватар».

Виктория Бекхэм поделилась снимком, на котором ее подросшая дочь рисует картину. А Виктория Дайнеко — показала, как ее видит дочь.

Альбина Джанабаева показала счастливые дни в Барселоне: