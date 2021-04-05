5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @ann_semenovich
Наталья Подольская умилила своих поклонников, опубликовав нежное и трепетное фото с сыном. Анна Семенович похвасталась пышными формами на пляже на Мальдивах, где появилась в черном купальнике и шляпе.
Кристина Асмус поделилась фотографией с дочкой Настей, с которой оделась в одном стиле. Фэмили-лук пришелся подписчикам очень по душе.
Светлана Лобода показала фото с премией «Жара Music Awards» – вместо похожа на мероприятие певице пришлось остаться в постели.
Екатерина Волкова поделилась архивной фото, где она молодая и к тому же обладательница светлых волос. Возраст на фото актриса не называет – предлагает угадать.
Анна Седокова показала семейные фотографии с проявленной пленки – она с супругом и дети.
Певица Зара поделилась семейным фото и поздравила с днём рождения свою маму.
Сергей Лазарев хвастается прекрасной формой и делится фотографиями с отдыха на яхте. В комментариях он получил множество комплиментов, но самые приятные оказались от Влада Топалова.
А молодой папа Курбан Омаров жалуется – с утра теперь не поспать. Однако повод для этого есть приятный – нужно сопровождать дочек на соревнования.
Елена Темникова поделилась с подписчиками собственным рецептом от стресса – пляж и океан.
Ее поддерживает Ната Рудова, которая тоже наслаждается отдыхом, а заодно советует людям не вмешиваться в чужие жизни.
Фото и видео: Instagram Курбана Омарова, Анны Седоковой, Кристины Асмус, Светланы Лободы, Зары, Елены Темниковой, Натальи Рудовой, Сергея Лазарева
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