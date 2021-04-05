5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская умилила своих поклонников, опубликовав нежное и трепетное фото с сыном. Анна Семенович похвасталась пышными формами на пляже на Мальдивах, где появилась в черном купальнике и шляпе.

Кристина Асмус поделилась фотографией с дочкой Настей, с которой оделась в одном стиле. Фэмили-лук пришелся подписчикам очень по душе.

Светлана Лобода показала фото с премией «Жара Music Awards» – вместо похожа на мероприятие певице пришлось остаться в постели.

Екатерина Волкова поделилась архивной фото, где она молодая и к тому же обладательница светлых волос. Возраст на фото актриса не называет – предлагает угадать.

Анна Седокова показала семейные фотографии с проявленной пленки – она с супругом и дети.

Певица Зара поделилась семейным фото и поздравила с днём рождения свою маму.

Сергей Лазарев хвастается прекрасной формой и делится фотографиями с отдыха на яхте. В комментариях он получил множество комплиментов, но самые приятные оказались от Влада Топалова.

А молодой папа Курбан Омаров жалуется – с утра теперь не поспать. Однако повод для этого есть приятный – нужно сопровождать дочек на соревнования.