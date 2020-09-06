5-6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Шепелев отправился в небольшой отпуск. Вместо популярных зарубежных курортов выбрал отдых в России. «Мы провели неделю путешествуя по Карелии. Если бы мне закрыли глаза, привезли туда и спросили, где я, отличить от Швеции или Финляндии невозможно. Необыкновенно красиво и вкусно, уютно и особенно привлекательно для тех, кто как я любит уединение в окружении самых любимых людей», — поделился телеведущий.