5-6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
Кристина Асмус примерила стилеты, и осталась не в восторге от нового маникюра. «ДевАчки, как вы ходите с такими ногтями???!!!» — недоумевает экс-супруга Гарика Харламова.
Елена Проклова решила попробовать на себе невероятно экстравагантный образ. «Почему нет?» — интересуется актриса.
Елена Летучая вернулась в из путешествия в Зазнзибар и проводит теплые осенние вечера с видом на достопримечательности Санкт-Петербурга.
Максим Галкин и Алла Пугачева намекают, что все слухи о разладе в их отношениях — полная ерунда. «Не дождётесь, сплетники», — отвечает всем недоброжелателям комик.
Татьяна Навка с дочерью Надей посетили контактный зоопарк. «Всех покормили, погладили, поблагодарили и не очень хотели с ними расставаться! Они же такие классные! Общение с животными делает этот мир добрее!» — написала фигуристка.
Полина Гагарина провела вечер воскресенья в компании подруги — актрисы Ингеборги Дапкунайте. Певица отметила, что встреча была неожиданной, но очень приятной.
Крастока Ева Лонгория весь последний день недели плескалась а в бассейне с сынишкой Сантьяго. Заботливая мама и малыш порадовали подписчиков парными купальными костюмами.
Супруга композитора Игоря Крутого Ольга решила взяться за совершенствование фигуры сразу по окончании лета. Пора начинать готовиться к следующему сезону.
Агата Муцениеце теперь работает вместе с сыном. Тимофей терпеливо выносит все тяготы съемок, но признается: «Работа у мамы сложная». Актриса переполнена гордостью за своего мальчика.
Дмитрий Шепелев отправился в небольшой отпуск. Вместо популярных зарубежных курортов выбрал отдых в России. «Мы провели неделю путешествуя по Карелии. Если бы мне закрыли глаза, привезли туда и спросили, где я, отличить от Швеции или Финляндии невозможно. Необыкновенно красиво и вкусно, уютно и особенно привлекательно для тех, кто как я любит уединение в окружении самых любимых людей», — поделился телеведущий.
Маргарита Симоньян продолжает путешествие по черноморскому побережью. «Погуляли с мамой, Тиграном и друзьями по шикарному Краснодару. Зашли в мою школу, в мой старый дом, в парк, где я училась ходить. Улица Красная бесподобна, старые купеческие дома наконец-то отреставрированы, людей тьма, отличные рестораны, везде чисто, фонтаны, новые районы, набережные, гостиницы. Зачем я, спрашивается, уехала?» — делится впечатлениями главный редактор RT.
А как провели выходные вы?
Фото и видео: Instagram
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