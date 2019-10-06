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5-6 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

О том, как звезды провели первые выходные октября, читайте в нашем дайджесте.

В эти выходные в Москву пришел первый снег. «С первым снегом, друзья...❄️ #первыйснег #зимапришла», — написала Нонна Гришаева.

«У нас снег ❄️❄️❄️ мы гуляем в машине по району и магазинам. наше традиционное селфи в машине стало более людным 😀», — «отчиталась» Светлана Зейналова.

5 октября в России отмечался День учителя. Многие звезды поздравили своих учителей с этим праздником.

Школьное фото Юлии Савичевой немало удивило ее поклонников. Певица призналась, что училась в одном классе с мальчиком, который стал известным футболистом. А вы найдете его на этом фото?

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Учеба давалась мне достаточно тяжело. У меня был синдром отличницы, поэтому получая трояк, слезы лились рекой 😄. Я зубрила, мучилась, но училась. Сменила три школы, потому что мы часто переезжали, доделывала уроки в метро, чем и посадила зрение до -4. Меня не очень любили одноклассники, потому что не давала списывать. Зато любили учителя, и я их любила. Особенно Фролова Ольга Владимировна, с которой я созваниваюсь до сих пор. Именно она, учитель по истории, мой классный руководитель, до сих пор для меня является олицетворением учителя - мудрой, доброй и знающей почти все ответы на все вопросы! С Днём учителя! 🎉 Спасибо за ваш титанический труд, терпение и заботу, и не сердитесь, пожалуйста, на молодежь уж очень сильно - мы же все такими были 😄! Спасибо вам за все! PS: кто на фото найдет и назовет имя моего одноклассника, ныне известного футболиста - приз за внимание! #деньучителя #савичева #школа #школьныефото #мойкласс #савичевавдетстве

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Елизавета Боярская пожаловалась на непростую актерскую судьбу: «Поднимите мне веки😂. Ночной самолёт , спектакль , ночной поезд , спектакль, ночной самолёт, ранняя смена, сегодня очень ранняя смена, уже отснялась, прыгнула в сапсан, вечером спектакль, потом ночной поезд и опять на съёмочную площадку. Горячая неделька🔥 А вот то, что розовеньким выделено, это ещё сегодня надо выучить, на завтра , хорошо бы и на послезавтра🤪 И прекрасно! За все спасибо! Одну бы ещё только сверхспоспособность, - научиться высыпаться за 4-5 часов, вообще было бы🔥вообще было бы🔥🔥🔥 #хотелабытьактрисойбудь #небоимсятрудностей #всечтонаснеубиваетделаетсильнее». А Данила Козловский ответил коллеге.

Фото: Instagram Елизаветы Боярской

Кристина Асмус поделилась своим осенним лайфхаком.

«Мамочка, родная моя, с Днём Рождения!🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤На этом фото мы с тобой после выписки из Роддома! Сейчас спустя очень много лет я в похожей мизансцене, так же растерянно ,немного блаженно))и восхищенно улыбаюсь ,только вдалеке от родины!😊😂🤗 Твой внук очень торопился к дню рождения бабули, появившись в рекордные сроки , только чтоб успеть открыть глаз и передать привет в День ее Рождения! Мы Тебя Любим!❤🥰💥💋#екатеринаградова #деньрождения», — поздравила маму Мария Миронова.

Катерина Шпица познакомила сына с Юрием Энтиным.

Старшему сыну Дениса Клявера исполнилось 18 лет.

Максим Галкин превратился в ковбоя, а дочь Ольги Шелест – в русалку.

Любовь Толкалина наслаждается морем.

Галина Юдашкина с мужем и детьми побывала в Диснейленде в Гонконге.

Ксения Собчак объяснила, почему многие ее считают высокомерной.

Оксана Домнина показала, как развлекаются ее дети.

Марина Газманова устроила мужу шопинг. «Брать или не брать? Вот в чём вопрос...Терпеть не могу покупать что- то новое, пока не сношу до дыр старый прикид. Спасибо @marinagazmanova - заставила меня кое-что купить!» — признался Олег Газманов.

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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