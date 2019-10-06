5-6 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«У нас снег ❄️❄️❄️ мы гуляем в машине по району и магазинам. наше традиционное селфи в машине стало более людным 😀», — «отчиталась» Светлана Зейналова.

5 октября в России отмечался День учителя. Многие звезды поздравили своих учителей с этим праздником.