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5-6 мая: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Михаила Галустяна
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Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Сегодня Максиму Фадееву исполнилось 50 лет. Звезды разместили поздравления имениннику в своих блогах. Глюкоза, Юлия Савичева, Эмин Агаларов и другие тепло поздравили юбиляра.

«Сегодня день рождения у гениального композитора Максима Фадеева @fadeevmaxim ! Что хочется сказать в этот знаменательный день ? Многоуважаемый Максим! Вы написали все известные песни в мире ! Я вырос на ваших песнях! Такие мегахиты, как «В лесу родилась елочка», «Баю бай должны все дети ночью спать», «Песня маленьких утят» сформировали меня, как личность! Ваши песни со мной всю мою жизнь! Под песню « Беги по небу» я впервые постригся , под песню «Танцы на стеклах» я впервые попробовал суп. Под песню «Кусай свои губы» меня приняли в институт, под песню «Лети за мной» меня выгнали из института! В общем спасибо вам за все! Здоровья вам и благополучия! Живите всегда! Ваш преданный слушатель Эдуард Суровый!» — написал Гарик Харламов.

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#счастьемоё

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya)

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