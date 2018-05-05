5-6 мая: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Сегодня Максиму Фадееву исполнилось 50 лет. Звезды разместили поздравления имениннику в своих блогах. Глюкоза, Юлия Савичева, Эмин Агаларов и другие тепло поздравили юбиляра.

«Сегодня день рождения у гениального композитора Максима Фадеева @fadeevmaxim ! Что хочется сказать в этот знаменательный день ? Многоуважаемый Максим! Вы написали все известные песни в мире ! Я вырос на ваших песнях! Такие мегахиты, как «В лесу родилась елочка», «Баю бай должны все дети ночью спать», «Песня маленьких утят» сформировали меня, как личность! Ваши песни со мной всю мою жизнь! Под песню « Беги по небу» я впервые постригся , под песню «Танцы на стеклах» я впервые попробовал суп. Под песню «Кусай свои губы» меня приняли в институт, под песню «Лети за мной» меня выгнали из института! В общем спасибо вам за все! Здоровья вам и благополучия! Живите всегда! Ваш преданный слушатель Эдуард Суровый!» — написал Гарик Харламов.

Артисты продюсерского центра Максима Фадеева MALFA сняли целый фильм-посвящение любимому продюсеру.