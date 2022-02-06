5-6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица МакSим опубликовала новое фото в обтягивающем платье мини. Похудевшая после тяжелой болезни артистка рассказала, что причиной ее неестественности на фото во многом являются комплексы, оставшиеся от экс-бойфренда. «Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у бабы-яги и глаза как у ведьмы», — откровенно рассказала исполнительница.

Данила Козловский проводит воскресенье в спортзале. Актер регулярно посещает тренировки, чтобы держать себя в форме. Но, судя по новому селфи артиста, не очень рад этому.

26-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала подросшего сына Леву от Ильи Авербуха. «Слушаем с Левушкой песню звездочета про Красную Шапочку. Лейтмотив дня», — подписала ролик актриса.