5-6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist/Instagram
Певица МакSим опубликовала новое фото в обтягивающем платье мини. Похудевшая после тяжелой болезни артистка рассказала, что причиной ее неестественности на фото во многом являются комплексы, оставшиеся от экс-бойфренда. «Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у бабы-яги и глаза как у ведьмы», — откровенно рассказала исполнительница.
Данила Козловский проводит воскресенье в спортзале. Актер регулярно посещает тренировки, чтобы держать себя в форме. Но, судя по новому селфи артиста, не очень рад этому.
26-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала подросшего сына Леву от Ильи Авербуха. «Слушаем с Левушкой песню звездочета про Красную Шапочку. Лейтмотив дня», — подписала ролик актриса.
Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха
Татьяна Навка поделилась фотографией с дочерью Надеждой. Мама с дочкой посетили день рождения подруги девочки и позволили себе съесть пиццу. Фигуристка отметила, что иногда разрешает детям есть вредную еду, но в разумных количествах.
Марина Юдашкина предпочитает проводить воскресный день в постели. Супруга дизайнера Валентина Юдашкина позирует в розовом пижамном комплекте на белоснежном белье.
Анна Заворотнюк демонстрирует дерзкий образ с короткой косухой и пышной прической. Подписчики модели отмечают, что с возрастом 26-летняя Анна становится все больше похожей на свою мать Анастасию Заворотнюк.
Кристина Асмус и Александр Метелкин на съемках нового развлекательного проекта «Марта», который стартует на телеканале СТС уже в апреле. Актриса обещает, что зрителей ждет много интересного. «Внимание! Трюк выполнен профессионалом! Не пытайтесь повторить его самостоятельно», — иронично подписала ролик актриса.
Кристина Асмус и Александр Метелкин на съемках
Настасья Самбурская на прогулке примерила женственный образ с воздушной юбкой и сапогами на каблуке. Актриса дополнила аутфит теплым пуховиком коричневого оттенка и сумкой в тон.
Татьяна Тарасова поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения совместным фото. Заслуженный тренер России пожелала спортсмену здоровья, сил и терпения, а также отметила, что скучает по нему.
Анастасия и Дмитрий Тарасовы отметили второй день рождения дочери Евы. Родители подготовили для девочки шикарный праздник.
День рождения дочери Анастасии и Дмитрия Тарасовых
Певица Жасмин тоже проводит воскресный день со своими детьми. Артистка удобно расположилась за столом с сыном и дочерью, чтобы сыграть в дженгу.
Прохор Шаляпин отдыхает на горнолыжном курорте. Певец делится новыми снимками из отпуска, в котором находится в перерыве между гастролями.
Анна Нетребко в розовом капоре с пайетками и меховой жилетке прогулялась по Барселоне. Певица рассказала, что ее отдых подошел к концу и совсем скоро она вернется к работе.
Фото и видео: Instagram