49-летняя Ольга Кабо удивила платьем со смелыми разрезами на церемонии закрытия фестиваля «Короче-2017»
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Накануне, 20 августа, в Калининграде состоялось закрытие фестиваля короткометражного кино «Короче-2017».
В этот вечер по красной дорожке прошлись многие звезды отечественного кинематографа, среди которых были замечены Юлия Пересильд, Петр Федоров, Екатерина Климова, а также олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая вошла в состав жюри фестиваля.
Особое внимание привлекла 49-летняя Ольга Кабо. На церемонии закрытия актриса появилась в синем длинном платье с открытыми плечами и очень смелыми разрезами, во всей красе продемонстрировав стройные ноги.
На протяжении трех дней члены жюри посмотрели и оценили порядка 38 фильмов, выбрав победителей в нескольких номинациях. Так, приз за лучший сценарий получил фильм «Ребра» Михаила Малинина, картине «Половинки» Байбулата Батуллина достался приз жюри, а Алексей Шабаров с фильмом «Как я сбросил кожу» получил приз за лучшую режиссуру. Главной награды удостоился фильм «Лалай-Балалай» Руслана Братова.
Фото: Александра Погиба/passion