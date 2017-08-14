Накануне, 20 августа, в Калининграде состоялось закрытие фестиваля короткометражного кино «Короче-2017».

В этот вечер по красной дорожке прошлись многие звезды отечественного кинематографа, среди которых были замечены Юлия Пересильд, Петр Федоров, Екатерина Климова, а также олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая вошла в состав жюри фестиваля.

Особое внимание привлекла 49-летняя Ольга Кабо. На церемонии закрытия актриса появилась в синем длинном платье с открытыми плечами и очень смелыми разрезами, во всей красе продемонстрировав стройные ноги.