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49-летняя Марина Федункив задумалась о материнстве: «Дети дают желание жить»

Совсем недавно звезда Comedy Woman неожиданно для всех объявила о свадьбе с 36-летним итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Пара познакомилась на вечеринке общего друга, а после столкнулась в самолете — с этого и начались их отношения. В июне этого года Марина и Стефано расписались в столичном МФЦ, а свадебную церемонию запланировали на конец августа.
49-летняя Марина Федункив задумалась о материнстве: «Дети дают желание жить»

После свадьбы чаще всего многие молодожены задумываются о пополнении в семействе. Федункив пока не торопится стать матерью, но не исключает этот момент.

«Я очень люблю детей и прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. И вот это клише "старородящая" меня немного раздражают», — поделилась Марина изданию «7Дней».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Федункив

Фото: @marina_phedunkiv/Instagram

Актриса отметила, что раньше девушек в 27 лет уже считали старородящими, а сейчас в этом возрасте молодые люди только начинают жить.

Марина Федункив о несчастливом браке

«Я знаю пары, которые родили или усыновили сильно после сорока и счастливы. Дети дают желание жить, мотивацию, чтобы их вырастить и поднять на ноги. Для себя материнство я тоже не исключаю. Нет задачи — иметь детей обязательно, но и отказываться от этой мысли не планируем», — продолжила Марина.

Торжество в честь свадьбы Федункив и Маджи планируется совсем скоро, 27 августа, в день 50-летия звезды. Пара устроит громкий праздник, который будет транслироваться на телеканале «Пятница!».

Фото и видео: Instagram, Starface

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