49-летняя Марина Федункив задумалась о материнстве: «Дети дают желание жить»
После свадьбы чаще всего многие молодожены задумываются о пополнении в семействе. Федункив пока не торопится стать матерью, но не исключает этот момент.
«Я очень люблю детей и прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. И вот это клише "старородящая" меня немного раздражают», — поделилась Марина изданию «7Дней».
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Фото: @marina_phedunkiv/Instagram
Актриса отметила, что раньше девушек в 27 лет уже считали старородящими, а сейчас в этом возрасте молодые люди только начинают жить.
«Я знаю пары, которые родили или усыновили сильно после сорока и счастливы. Дети дают желание жить, мотивацию, чтобы их вырастить и поднять на ноги. Для себя материнство я тоже не исключаю. Нет задачи — иметь детей обязательно, но и отказываться от этой мысли не планируем», — продолжила Марина.
Торжество в честь свадьбы Федункив и Маджи планируется совсем скоро, 27 августа, в день 50-летия звезды. Пара устроит громкий праздник, который будет транслироваться на телеканале «Пятница!».
Фото и видео: Instagram, Starface
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