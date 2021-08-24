49-летняя Марина Федункив задумалась о материнстве: «Дети дают желание жить»

После свадьбы чаще всего многие молодожены задумываются о пополнении в семействе. Федункив пока не торопится стать матерью, но не исключает этот момент.

«Я очень люблю детей и прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. И вот это клише "старородящая" меня немного раздражают», — поделилась Марина изданию «7Дней».