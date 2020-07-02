49-летняя Алена Хмельницкая выглядит старшей сестрой своей взрослой дочери на новой фотографии с ней

Александра — старшая из двух дочек Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, родившихся в их браке, который продлился 21 год. У пар есть также младшая дочь Ксения, которая тоже растет утонченной красавицей..

Публикуя фото Александры в своем блоге, звездная мама часто отмечает, что дочь – лучшая версия ее самой.

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