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49-летняя Алена Хмельницкая выглядит старшей сестрой своей взрослой дочери на новой фотографии с ней

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Алена Хмельницкая

Фото: Instagram Алены Хмельницкой

Алена Хмельницкая и Александра Кеосаян сфотографировались вместе.

«Ну что вам сказать ... Единороги существуют! Всем прекрасного дня», — написала звездная мама под снимком.

Александра — старшая из двух дочек Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, родившихся в их браке, который продлился 21 год. У пар есть также младшая дочь Ксения, которая тоже растет утонченной красавицей..

Публикуя фото Александры в своем блоге, звездная мама часто отмечает, что дочь – лучшая версия ее самой.

Согласны?

Фото и видео: Instagram/@alxmel

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