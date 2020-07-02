49-летняя Алена Хмельницкая выглядит старшей сестрой своей взрослой дочери на новой фотографии с ней
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Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Алена Хмельницкая и Александра Кеосаян сфотографировались вместе.
«Ну что вам сказать ... Единороги существуют! Всем прекрасного дня», — написала звездная мама под снимком.
Александра — старшая из двух дочек Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, родившихся в их браке, который продлился 21 год. У пар есть также младшая дочь Ксения, которая тоже растет утонченной красавицей..
Публикуя фото Александры в своем блоге, звездная мама часто отмечает, что дочь – лучшая версия ее самой.
Согласны?
Фото и видео: Instagram/@alxmel
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