passion.ru

48-летняя звезда «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг удивила фанатов изуродованным лицом

В 1990-х сериал, выпущенный известным продюсером Аароном Спеллингом, был настоящим хитом у молодежи. Одна из главных ролей в «Беверли-Хиллз, 90210» досталась дочери Спеллинга Тори. Тогда многие шептались, что она воплотила роль Донны по блату, но семья отрицала этот факт.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Тори Спеллинг публикует в блоге много фото

Фото: www.instagram.com/torispelling

Тори сыграла более чем в 100 фильмах, она растит пятерых детей, появляется на многих светских мероприятиях и ведет аккаунт в Instagram с 1,5 млн подписчиков.

И если в своем блоге Тори Спеллинг выгладит вполне прилично для своих лет, то снимки, сделанные уличными фотографами, показывают реальную картину ее внешности.

На днях она приняла участие в общественном мероприятии в Лос-Анджелесе. Фото актрисы сразу облетели Сеть. В блондинке с раздутым от филлеров лицом с трудом можно было узнать прежнюю Тори.

East News
East News

Актриса не отрицает того, что является частой клиенткой косметологических кабинетов и клиник пластической хирургии. Но в этот раз она явно перестаралась с филлерами.

Так Тори Спеллинг выглядит на фото в своем аккаунте. Будто и не прошло почти 30 лет с момента выхода на экраны популярного сериала. Налицо использование графических редакторов и фильтров, которыми увлекаются почти все знаменитости.

В Сети не заставили себя ждать и комментарии о внешности актрисы. Поклонники, перепуганные ее раздутым лицом, написали, что пора перестать трогать свою внешность, принять возраст и жить, не задумываясь о своем отражении в зеркале.

А вы согласны с фанатами Тори Спеллинг?

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram