48-летняя звезда «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг удивила фанатов изуродованным лицом

И если в своем блоге Тори Спеллинг выгладит вполне прилично для своих лет, то снимки, сделанные уличными фотографами, показывают реальную картину ее внешности.

На днях она приняла участие в общественном мероприятии в Лос-Анджелесе. Фото актрисы сразу облетели Сеть. В блондинке с раздутым от филлеров лицом с трудом можно было узнать прежнюю Тори.