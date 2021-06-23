48-летняя звезда «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг удивила фанатов изуродованным лицом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/torispelling
Тори сыграла более чем в 100 фильмах, она растит пятерых детей, появляется на многих светских мероприятиях и ведет аккаунт в Instagram с 1,5 млн подписчиков.
И если в своем блоге Тори Спеллинг выгладит вполне прилично для своих лет, то снимки, сделанные уличными фотографами, показывают реальную картину ее внешности.
На днях она приняла участие в общественном мероприятии в Лос-Анджелесе. Фото актрисы сразу облетели Сеть. В блондинке с раздутым от филлеров лицом с трудом можно было узнать прежнюю Тори.
Актриса не отрицает того, что является частой клиенткой косметологических кабинетов и клиник пластической хирургии. Но в этот раз она явно перестаралась с филлерами.
Так Тори Спеллинг выглядит на фото в своем аккаунте. Будто и не прошло почти 30 лет с момента выхода на экраны популярного сериала. Налицо использование графических редакторов и фильтров, которыми увлекаются почти все знаменитости.
В Сети не заставили себя ждать и комментарии о внешности актрисы. Поклонники, перепуганные ее раздутым лицом, написали, что пора перестать трогать свою внешность, принять возраст и жить, не задумываясь о своем отражении в зеркале.
А вы согласны с фанатами Тори Спеллинг?
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images
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