Марина Газманова продемонстрировала роскошные формы

На днях Марина Газманова отправилась на отдых в солнечную Италию, откуда активно делится с подписчиками яркими кадрами. Так, сегодня в блоге жены Олега Газманова появилось новое фото, на котором она позирует в черном слитном купальнике, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.