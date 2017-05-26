48-летняя жена Олега Газманова похвасталась стройной фигурой в купальнике
1/10
Марина Газманова продемонстрировала роскошные формы
На днях Марина Газманова отправилась на отдых в солнечную Италию, откуда активно делится с подписчиками яркими кадрами. Так, сегодня в блоге жены Олега Газманова появилось новое фото, на котором она позирует в черном слитном купальнике, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.
#Italia спасибо)#instagram #follow4follow #live #funny #me
Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)
Поклонники осыпали Марину комплиментами, особо обратив внимание на ее роскошные формы. К слову, поддерживать фигуру в тонусе 48-летней Марине помогает занятие танцами. Назвать это хобби точно нельзя, ведь пару месяцев назад жена Газманова выиграла чемпионат по аргентинскому танго, оставив позади юных соперниц.
Фото: instagram.com