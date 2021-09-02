48-летняя Высоцкая поделилась секретом стройности и молодости: «Главная задача — делать»
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Фото: Личный Instagram @juliavysotskayaofficial
В одном европейском городке, где Юлия часто бывала до пандемии, у нее есть хорошие знакомые, которые при каждой встрече восхищались внешними данными Высоцкой — не переставали удивляться, как ей удается быть такой молодой и красивой. На что российская звезда лишь отмахивалась — «делаю то же, что и все». А они ей отвечали: «Ну, про тебя-то мы знаем, что ты все время в движении!». Звездная телеведущая не спорила. Действительно, она и не скрывает, что секрет ее молодости в активности.
Много лет подряд Высоцкая вставала в 5:30 утра, а в 6 уже начинала пробежку. Но, чтобы поклонники артистки не думали, что ей так все просто дается, Юлия признается — у нее никогда не было восторга от занятий спортом. А ощущение эйфории от активностей, связанных с премьерой фильма, с работой или личными отношениями, могут вызвать у Юлии радостные эмоции.
Сегодня Юлия продолжает активно заниматься, но бегу предпочитает скандинавскую ходьбу. Во время прогулок со скандинавскими палками Юлия любит уделять время интеллектуальному развитию: слушать интервью или аудиокниги. И не скрывает, что может «уйти так на 2-3 часа».
Артистка откровенничает: «Сложно заставить себя заниматься спортом. Для себя самой я нашла только один ответ: встала, завязала шнурки и пошла. Есть масса других мотиваций и объяснений "зачем" (здоровье, хорошая форма, молодость), но главная задача — делать!», — заключила она.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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