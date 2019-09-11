48-летняя Наталья Сенчукова заставила фанатов понервничать из-за фотографии в купальнике

Фото, которое популярная певица Наталья Сенчукова опубликовала в своем блоге в минувший вторник, заставило подписчиков понервничать.
«Долгопрудный, 41 августа 2019 года!!! #держимлето #хорошеенастроение #позитив #счастье», — написала звезда под снимком в купальнике.
«А вам разве можно загорать после такого то диагноза! Даже если уже все позади !?????», «Не боитесь солнышка?», «Вам же вроде с вашим заболеванием загорать нельзя», «Берите пример с Л. Лениной, на солнце только в тунике, в том числе и в воде. Причем желательно всем нам, проживающих в данных широтах», — беспокоятся одни подписчики.
«Очень красиво», «Вы красотка нереальная», «Фигура, что надо. Как это вам удается?», «Классная фигурка! Смотрю с завистью», «Стройняшка», «Шикарная», «Хороша», «Фото как обложка журнала», «Ясного солнышка и чудесного настроения», — восхищаются другие.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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