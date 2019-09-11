48-летняя Наталья Сенчукова заставила фанатов понервничать из-за фотографии в купальнике

«А вам разве можно загорать после такого то диагноза! Даже если уже все позади !?????», «Не боитесь солнышка?», «Вам же вроде с вашим заболеванием загорать нельзя», «Берите пример с Л. Лениной, на солнце только в тунике, в том числе и в воде. Причем желательно всем нам, проживающих в данных широтах», — беспокоятся одни подписчики.

«Очень красиво», «Вы красотка нереальная», «Фигура, что надо. Как это вам удается?», «Классная фигурка! Смотрю с завистью», «Стройняшка», «Шикарная», «Хороша», «Фото как обложка журнала», «Ясного солнышка и чудесного настроения», — восхищаются другие.