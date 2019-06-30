48-летняя Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих вредных привычках

Друзья и коллеги телеведущей прокомментировали ее запись. «Моя ж ты, куколка. И еще ты забыла упомянуть, что никогда не изменяешь своему парфюму! Вот сколько я тебя знаю, он у тебя не меняется! И если на ком-то я слышу такой парфюм, я не понимаю, как он мог там оказаться, ведь это только твой аромат», — написала Анфиса Чехова.

«Такие же кроме курю ;)», — высказалась Катя Гордон.

«О, да! Не просто наслышаны об этих твоих тараканах, но и неоднократно с ними сталкивались!..))», — написал Андрей Разыграев.