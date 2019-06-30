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48-летняя Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих вредных привычках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Телеведущая сделала неожиданное признание.

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева немало удивила подписчиков, рассказав о своих вредных привычках и «тараканах»: «Я люблю курить и материться, и не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю . Я люблю есть на ночь, люблю чистоту и порядок в «плохом» понимании , ну, то есть, если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине, я не усну ))) знаю, что Клиника, но ничего поделать не могу ))) бумага в туалете должна висеть краешком вверх и бесит, если вниз 😉люблю утром выпить кофе в тишине, мне нужны эти минут 10 именно в тишине и одной».

«Ненавижу менять сумки, вот мне прям лень все перекладывать из одной в другую и если мои дела не записаны в бумажный ежедневник (забыла записать например), значит, этих дел у меня нет :))) а у вас какие тараканы ?🙃», – подытожила Лера Кудрявцева.

Друзья и коллеги телеведущей прокомментировали ее запись. «Моя ж ты, куколка. И еще ты забыла упомянуть, что никогда не изменяешь своему парфюму! Вот сколько я тебя знаю, он у тебя не меняется! И если на ком-то я слышу такой парфюм, я не понимаю, как он мог там оказаться, ведь это только твой аромат», — написала Анфиса Чехова.

«Такие же кроме курю ;)», — высказалась Катя Гордон.

«О, да! Не просто наслышаны об этих твоих тараканах, но и неоднократно с ними сталкивались!..))», — написал Андрей Разыграев.

Многие фолловеры написали о своих «тараканах»: «Дааа чистота вокруг это уже диагноз. Муж смеётся я ведь даже не замечаю что в магазинах на полках вещи поправляю хожу😂😂😂 ненавижу опаздывать. Лучше приду на час раньше но никогда не опоздаю. А материться ну люблю и все», «Вешалки должны быть все одинаковые ещё 😂 А про бумагу в туалете - могу в гостях перевесить если не краем вниз. И больше не пойду в гости к таким людям», «А если обувь стоит не на коврике перед дверью, а на голом полу, то вообще», «А я люблю , чтобы кончик туалетной бумаги вниз 😳 даже в гостях перевешиваю 😊».

А что вы думаете по этому поводу?

Больше о Лере Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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