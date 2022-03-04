48-летний Николай Цискаридзе признался, что запустил свою внешность: «Выгляжу комично»

Николай давно завершил карьеру танцора и отказался от жесткого самоконтроля. Он больше не ограничивает себя в питании и не изнуряет тренировками. Очевидно, его тело изменилось, но артист принимает это спокойно.

«Не собираюсь бороться за молодость, цепляться за нее смертельной хваткой. Не понимаю мужчин, которые красят седые волосы, делают подтяжки, колют ботокс. Предпочитаю массаж лица, с удовольствием сплю во время него», — объяснил Николай.

К набранным килограммам танцор относится с иронией: «Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Я уже выгляжу немного комично: ноги все той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам».

Сейчас Николай Цискаридзе занимается обучением юных талантов в Академии Русского балета. Он счастлив проводить время в родной среде и помогать начинающим танцорам стать настоящими профессионалами.