48-летний Николай Цискаридзе признался, что запустил свою внешность: «Выгляжу комично»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Николай Цискаридзе заявил, что был доволен собой только в моменты выступления на сцене. Артист балета настолько вживался в роль прекрасного принца, что забывал о всех своих недостатках. В обычной жизни Николай довольно критичен к себе.
«Я считаю себя одним из самых некрасивых людей на Земле. Понимаете, для меня все красивое — светлое. В моем детском представлении человек с темными волосами не может быть красивым. Я хотел бы родиться белокурым и голубоглазым, а родился… С ужасом вспоминаю период пубертата. Мне казалось, что все сверстники вокруг выглядят лучше меня», — поделился Цискаридзе с Psychologies.ru.
Николай давно завершил карьеру танцора и отказался от жесткого самоконтроля. Он больше не ограничивает себя в питании и не изнуряет тренировками. Очевидно, его тело изменилось, но артист принимает это спокойно.
«Не собираюсь бороться за молодость, цепляться за нее смертельной хваткой. Не понимаю мужчин, которые красят седые волосы, делают подтяжки, колют ботокс. Предпочитаю массаж лица, с удовольствием сплю во время него», — объяснил Николай.
К набранным килограммам танцор относится с иронией: «Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Я уже выгляжу немного комично: ноги все той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам».
Сейчас Николай Цискаридзе занимается обучением юных талантов в Академии Русского балета. Он счастлив проводить время в родной среде и помогать начинающим танцорам стать настоящими профессионалами.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press