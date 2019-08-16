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47-летняя звезда «Жестоких игр» Сэльма Блэр показала фото без волос после химиотерапии

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сэльма Блэр до потери волос

Фото: Instagram
Актриса полтора года борется со страшной болезнью.

Голливудская актриса Сэльма Блэр, известная по одной из главных ролей в фильме «Жестокие игры» полтора года борется со страшной болезнью – рассеянным склерозом. Из-за него актриса передвигается с тростью. Недуг подорвал здоровье красавицы, но она не теряет присутствия духа.

Сэльма рассказывает о своей болезни

В Instagram Сэльма делится с подписчиками всеми этапами лечения: рассказывает о самочувствии после интенсивной терапии, показывает фотографии после курсов химиотерапии.

В очередной раз актриса показала, как выглядит после «химии».

В комментариях под снимками Сэльма написала, что лечение дает результаты, и теперь она может чувствовать левую часть тела.

Подписчики поддержали актрису, отметив, что любят ее и рады слышать хорошие новости. Особенно после того, как летом она испугала поклонников ухудшением здоровья. «После химиотерапии и преднизолона не могу сфокусировать взгляд, начинается паника. Как работать и писать, когда ничего не видно и так больно?», - рассказывала она.

Сэльма Блэр в фильме «Жестокие игры»

Сэльма Блэр в начале своей карьеры снималась на вторых ролях. До тех пор, пока ее не пригласили в знаменитые «Жестокие игры», где она снялась с Сарой Мишель Геллар, Риз Уизерспун и Райаном Филиппом. Сэльма также сыграла в фильмах: «Блондинка в законе», двух сериях «Хэллбоя» и в сериале «Управление гневом» с Чарли Шином.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, кадры из фильма, Kinopoisk.ru

Видео: youtube.com/ ABC News, Movieclip

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