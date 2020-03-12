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47-летняя невеста Киану Ривза рассказала о романе с актером и своих стандартах красоты

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Слайд, который
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Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году

Фото: East News

Известный художник, а с недавнего времени и официальная подруга Киану Ривза Александра Грант появилась на обложке британского Vogue.

Во время фотосессии Александра Грант позировала в не совсем привычном для себя образе: с макияжем и в стильном кожаном платье цвета хаки. В повседневной жизни Александра не пользуется косметикой, не красит седые волосы и носит простую удобную одежду.

Во время интервью 47-летняя невеста Киану Ривза рассказала о романе с актером и своих стандартах красоты.

«У меня рост 186 см, у меня седые волосы и я не хочу быть похожей на Ким Кардашьян. А если бы захотела, то мне пришлось бы укоротить ноги», — подписали цитатой Грант снимок.

Александра Грант ответила, что не меняет цвет волос, который уже стал ее визитной карточкой, по стойким убеждениям. «Я верю в личный выбор: у каждого свои способы чувствовать себя увереннее. Представлений о красоте должно быть больше, ведь на Зеле живут миллиарды людей», — сказала она.

Киану Ривз и Александра Грант

Фото: East News

В интервью Александре задали вопрос об отношениях с Киану Ривзом, который долгое время считался самым завидным звездным холостяком. Но художник витиевато ушла от ответа. «Любовь на всех уровнях важна для меня. Не верю, что изоляция — это правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях. За бокалом вина я бы вам рассказала…», — уклонилась она от ответа.

Напомним, Киану Ривз представил миру свою избранницу в ноябре 2019 года. Тогда их совместное появление на публике произвело фурор. Но друзья пары удивлены такому ажиотажу, ведь, как выяснилось, Грант и Ривз вместе уже 10 лет, просто не афишировали свои отношения. Они познакомились во время работы над общей книгой и с тех пор не расставались.

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Фото: Instagram, East News

Видео: Instagram

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