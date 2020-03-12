Во время фотосессии Александра Грант позировала в не совсем привычном для себя образе: с макияжем и в стильном кожаном платье цвета хаки. В повседневной жизни Александра не пользуется косметикой, не красит седые волосы и носит простую удобную одежду.

Во время интервью 47-летняя невеста Киану Ривза рассказала о романе с актером и своих стандартах красоты.

«У меня рост 186 см, у меня седые волосы и я не хочу быть похожей на Ким Кардашьян. А если бы захотела, то мне пришлось бы укоротить ноги», — подписали цитатой Грант снимок.