47-летняя невеста Киану Ривза рассказала о романе с актером и своих стандартах красоты
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Фото: East News
Во время фотосессии Александра Грант позировала в не совсем привычном для себя образе: с макияжем и в стильном кожаном платье цвета хаки. В повседневной жизни Александра не пользуется косметикой, не красит седые волосы и носит простую удобную одежду.
Во время интервью 47-летняя невеста Киану Ривза рассказала о романе с актером и своих стандартах красоты.
«У меня рост 186 см, у меня седые волосы и я не хочу быть похожей на Ким Кардашьян. А если бы захотела, то мне пришлось бы укоротить ноги», — подписали цитатой Грант снимок.
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"I'm a 6ft 1in woman with white hair," says #AlexandraGrant. "You know, the idea of fitting in... If I wanted to look like Kim Kardashian, I would have to have surgery removing about a foot off my legs." In the April 2020 issue of #BritishVogue, the artist gets candid with @Louisquinze, giving her perspective on everything from art and LA to finding love with #KeanuReeves. Read the full interview in the new issue, on newsstands now. Photographed by @MaxFarago and styled by @JuliaEhrlich, with hair by @Ramsell and make-up by @TheKMDB.
Александра Грант ответила, что не меняет цвет волос, который уже стал ее визитной карточкой, по стойким убеждениям. «Я верю в личный выбор: у каждого свои способы чувствовать себя увереннее. Представлений о красоте должно быть больше, ведь на Зеле живут миллиарды людей», — сказала она.
Фото: East News
В интервью Александре задали вопрос об отношениях с Киану Ривзом, который долгое время считался самым завидным звездным холостяком. Но художник витиевато ушла от ответа. «Любовь на всех уровнях важна для меня. Не верю, что изоляция — это правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях. За бокалом вина я бы вам рассказала…», — уклонилась она от ответа.
Напомним, Киану Ривз представил миру свою избранницу в ноябре 2019 года. Тогда их совместное появление на публике произвело фурор. Но друзья пары удивлены такому ажиотажу, ведь, как выяснилось, Грант и Ривз вместе уже 10 лет, просто не афишировали свои отношения. Они познакомились во время работы над общей книгой и с тех пор не расставались.
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Фото: Instagram, East News
Видео: Instagram
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