47-летняя Дженнифер Гарнер вновь закрутила роман с бывшим возлюбленным

Звезда фильмов «Далласский клуб покупателей», «Из 13 в 30» Дженнифер Гарнер вновь закрутила роман с бывшим возлюбленным, с которым рассталась годом ранее. 42-летний Джон Миллер, владеющий сетью закусочных, получил второй шанс.

В первый раз роман Гарнер и Миллера начался в 2018 году. Но тогда они оба находились на стадии развода с супругами, поэтому их отношения нельзя было назвать стремительными. Гарнер разводилась с Беном Аффлеком, от котрого родила троих детей, а Миллер — с Кэролайн Кэмпбел, родившей ему двоих детей.

Миллер настолько влюбился в Гарнер, что познакомил ее с родителями в 2019 году и открыто говорил о желании жениться. Но через полгода они расстались по инициативе актрисы. Тогда близкие пары сообщали, что причиной разрыва стали разногласия в вере. Гарнер - ярая и примерная христианка, а Миллер — атеист.

И, теперь, как сообщает издание Daily Mail, Дженнифер и Джон вновь вместе. Видимо, актриса решила дать экс-возлюбленному еще одну возможность наладить любовную связь.

Напомним, Дженнифер Гарнер была замужем за Беном Аффлеком с 2005 по 2018 год. Хотя фактически она ушла от мужа тремя годами ранее. К тому же, решение о расставании актриса приняла еще раньше, но не могла бросить мужа, пока тот не решит проблемы с пагубными привычками.

После развода Гарнер и Аффлек остались друзьями ради троих детей. В начале мая они встрались, чтобы вместе провести время с наследниками.